Les constructeurs concernés, pas les concessionnaires, feu vert à l’achat des voitures de moins de 3 ans pour les particuliers.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’interdiction qui frappe depuis plusieurs années l’importation de véhicules est désormais levée. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue hier et dédiée au projet de loi de finances 2023, a donné son feu vert pour l’importation des véhicules de moins de trois ans par les particuliers dans ce qui marque un déblocage de la situation du secteur automobile. Il a été en effet décidé d’autoriser les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans d’âge, avec leurs capacités financières et leurs propres besoins, et non à des fins commerciales, a indiqué un communiqué de la Présidence rendu public à l’issue de la réunion. Le chef de l’Etat a également pris la décision d’autoriser les constructeurs étrangers d’importer des voitures pour les revendre en Algérie parallèlement au suivi intensif et sur le terrain du processus d’implantation d’une véritable industrie automobile en Algérie dans les meilleurs délais, selon la même source.

Le président Tebboune a ordonné une présentation du cahier des charges dédié aux concessionnaires automobiles, au prochain Conseil des ministres, afin de trancher cette question avant la fin de l’année en cours. Un rendez-vous qui marquera le retour des importations de véhicules usagés ou neufs, bloquées depuis des années en Algérie.

En plus de la cherté qui caractérise le marché du véhicule utilitaire, conséquence de l’interdiction d’importation et l’arrêt des usines d’assemblage, le blocage des importations de véhicules a été suivi de graves pénuries de pièces de rechange dont les prix ont atteint des niveaux très élevés. Lors de ses réponses, jeudi dernier, aux questions des députés à l’occasion de la présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a donné des «chiffres hallucinants» sur les importations algériennes de voitures. Il a indiqué que l’Algérie avait importé pour 7,5 milliards de dollars de véhicules en 2012, 7,4 milliards de dollars en 2013 et 5,7 milliards de dollars en 2014. «Ils achetaient des voitures à 4 000 dollars et les revendaient à 14 000 dollars en Algérie», a-t-il révélé dans ce qui s’apparente une attaque envers les concessionnaires dont certains ont été rattrapés par des scandales entraînant leur condamnation à la prison.

Benabderrahmane a relevé, devant les députés, que les négociations avec des constructeurs automobiles étaient à «un stade avancé et en bonne voie», précisant qu’«elles seront finalisées courant novembre».

Les précisions du Premier ministre succèdent à celles exprimées, début septembre dernier, par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, lequel a annoncé que les noms des constructeurs automobiles retenus pour activer en Algérie seront connus après la promulgation des textes d’application de la nouvelle loi sur l’investissement.

«Des négociations ont été engagées avec de «grands constructeurs automobiles» dont «les noms seront connus après la promulgation, dans les prochains jours, des textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur l’investissement», avait déclaré à la presse M. Zeghdar, quelques jours avant cette promulgation et la publication des textes au Journal Officiel.

A l’APN toujours, Benabderrahmane a défendu l’idée de l’orientation vers la construction automobile qui «s’appuie essentiellement sur l’encouragement des constructeurs automobiles mondiaux à investir dans le pays à la faveur des nouveaux avantages et des incitations contenus dans la nouvelle loi sur l’investissement» à même de «drainer des marques mondiales de renom dans ce domaine».

Il a expliqué que le gouvernement veillera à «l’augmentation concrète du taux d’intégration locale dans les véhicules fabriqués en Algérie comme une condition sine qua non aux constructeurs étrangers qui seront tenus d’associer la sous-traitance locale dans l’opération de fabrication», ajoutant que «plusieurs opérateurs internationaux veulent accéder au marché algérien, mais chacun avec ses conditions». <