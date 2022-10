Voie dégagée pour le marché du véhicule et bornage de la concession automobile. Un projet de loi mis en route pour réorganiser l’activité des zones industrielles et report de l’examen des moutures des textes relatifs au statut de la magistrature et à l’action dans le champ syndical. Ces derniers doivent être revus et enrichis en prévision d’une adoption ultérieure. C’est le constat général à faire des principaux dossiers examinés lors du dernier Conseil des ministres, dimanche 23 octobre.

Par Lyes Sakhi

En ce qui concerne l’importation et la concession du véhicule neuf, le cahier des charges doit être publié cette semaine, selon la directive du chef de l’Etat. Le document devra «faire la distinction entre l’activité des concessionnaires importateurs et celle des fabricants et s’orienter vers une industrie mécanique suivant des normes technologiques modernes». Il s’agit de «veiller à ce que l’exportation des voitures depuis l’Algérie après leur importation ne se fasse pas au détriment du marché national, des besoins des citoyens et avec les fonds du Trésor public».

A propos des zones industrielles, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales est chargé d’instituer dans «l’immédiat» une fiche technique sur «la situation de toutes les zones industrielles dans les wilayas en termes d’activité et de propriété foncière». Cette fiche doit précéder un projet de loi qui sera présenté «ultérieurement» pour apporter des nouveautés comme «ouvrir la création des zones industrielles au privé».



Rôle économique accru du ministre de l’Intérieur

La préparation de ce document visant à revoir la cartographie des zones industrielles et la vision sur l’aménagement et la gestion de ces sites confirme le rôle économique dévolu au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. En effet, après avoir longtemps travaillé en tant que médiateur de la République à l’identification et au déblocage de plusieurs projets d’investissement dans les régions, Brahim Merad est désormais chargé d’un dossier aussi ancien – plusieurs décennies – que décisif pour les entreprises et l’investissement dans le pays.

En attendant cette fiche et le projet de loi, l’on s’achemine théoriquement vers une nouvelle politique de conception et de création des zones industrielles. Pour le chef de l’Etat, en effet, «l’intérêt ne résidait pas dans la multitude des zones industrielles créées, mais dans leur utilité économique en termes de création d’emplois et de relance de l’économie nationale pour drainer les véritables investissements productifs et non pas par des décisions administratives».



Zones industrielles, la pertinence économique mise en avant

On peut supposer que la décision de lancer ou de fermer une zone industrielle se fera selon la dynamique et la pertinence économiques propres à chaque wilaya. Pour les communes, il est question de «créer» dans chacune d’elles des zones d’activités destinées aux jeunes et aux petits métiers en vue d’absorber le chômage. A ce sujet, le chef de l’Etat a «ordonné» la poursuite de la politique de soutien aux jeunes diplômés des universités et des instituts de formation à travers l’allocation chômage «parallèlement à un suivi permanent de l’évolution du processus de recherche d’emploi par le bénéficiaire». Concernant l’octroi de cette allocation, il s’agira d’«intensifier le contrôle sur les cas de fraude» et «la mise en place d’un plan statistique renouvelé comme base de données pour suivre le taux de chômage». Une indication qui laisse entendre que les dossiers de demande d’accès à cette allocation ne sont pas indemnes de falsification.

Le Chef de l’Etat a «ordonné» au ministre de l’Intérieur «d’enjoindre» aux walis, chefs de daïra et présidents d’Assemblée populaire communale le respect scrupuleux du jour de réception des citoyens, une fois par semaine. Les responsables des collectivités locales sont appelés à la «réactivation du rôle des registres de doléances des citoyens au niveau des établissements, administrations et organismes publics» et de «les soumettre aux délégués locaux du Médiateur de la République, une fois par mois, après visa des walis». Une précaution qui les protège et incite à s’interroger sur le sort des doléances qui ne sont pas visées par la haute administration dans les wilayas.



«Meilleure prise en charge des magistrats»

Concernant, le projet du statut de la Magistrature, le Conseil des ministres a décidé d’examiner en «profondeur le projet de loi» avant de le présenter lors de prochaines réunions du Conseil. «La nécessité de réunir les conditions susceptibles de promouvoir davantage la justice, en tête desquelles la formation et la promotion, sur la base de la pleine maturité professionnelle des magistrats et à la lumière de leurs expériences et leurs expertises» sont pris en ligne de compte, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le futur texte de loi sur le statut des magistrats devra servir à «une meilleure prise en charge des magistrats, notamment à travers la révision de leur grille de salaires et l’amélioration de leur situation familiale et en matière de logement, en vue de les prévenir contre toute tentation extérieure». Il confirmera «l’adoption de l’approche consistant à statuer dans les affaires au sein des tribunaux spécialisés, en vue de desserrer l’étau sur les magistrats et protéger aussi bien le citoyen que les intérêts de l’Etat».



Champ syndical, vers l’interdiction des grèves dans les secteurs sensibles

Pour le champ syndical, le projet de loi qui devra être présenté «lors de prochaines réunions du Conseil des ministres» doit «définir, avec précision, les secteurs sensibles où les grèves sont interdites». Il doit fixer «les attributions et limites de l’exercice syndical, en vue d’éviter tout chevauchement entre ce qui est professionnel et ce qui est purement pédagogique dans les secteurs, comme prouvé par les expériences passées».

Un point qui mérite davantage d’explication. L’instruction du chef de l’Etat est de prendre en considération «les mutations en cours en Algérie» et qui «exigent une nouvelle organisation du domaine syndical qui puisse garantir les droits et les obligations des personnels et protéger les intérêts de la société».

Il est à noter que des instructions présidentielles ont été données pour organiser au mieux les festivités commémoratives de l’anniversaire historique du 1er Novembre.