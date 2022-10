PAR INES DALI

Le projet de loi de finances 2023 (PLF) est le seul ordre du jour programmé pour examen en Conseil des ministres aujourd’hui après avoir été ajourné lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Le PLF 2023 revêt une importance capitale du fait qu’il devra prendre en considération les principaux enjeux de l’heure, à savoir impulser la dynamique de croissance économique attendue et renforcer le pouvoir d’achat des Algériens.

C’est ainsi qu’«une réunion extraordinaire» du Conseil des ministres «consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances 2023» sera présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. Le renvoi du PLF 2023 à une séance extraordinaire laisse penser que les instructions et orientations du Chef de l’Etat n’ont pas trouvé écho dans le texte présenté dimanche dernier, selon les observateurs. Cela d’autant que dès le deuxième trimestre de l’année en cours, des orientations ont été données pour l’élaboration de l’avant-projet de loi devant être axé principalement sur l’accélération de la croissance économique et le renforcement du pouvoir d’achat des ménages.

Le report d’une semaine dudit projet de loi aurait probablement servi au gouvernement de réviser certaines dispositions afin d’être le plus conforme possible à ce qui est attendu dans plusieurs dossiers, notamment sur le plan social pour ce qui a trait à la hausse des salaires et à la préservation sinon l’amélioration du pouvoir d’achat qui a connu une forte érosion.

L’épineux dossier de la réforme des subventions afin que ces dernières soient bien ciblées de façon à profiter à des catégories définies de la population sera-t-il au programme de cette réunion extraordinaire ? En tous les cas, c’est une question qui, dans le débat politique, ne fait pas consensus, même si dans ses différentes déclarations le président de République a, à maintes reprises, affirmé que l’Algérie maintiendra le caractère social de l’Etat et qu’il s’agira d’établir un système de subventions ciblé. Les couches vulnérables, les familles démunies, nécessiteuses, et autres catégories définies continueront à bénéficier du soutien de l’Etat en matière de subvention des prix des produits de large consommation, ainsi que tous les transferts sociaux pour lesquels l’Etat dépense un montant de 5.000 milliards de dinars par an. n

