Coordination des actions de développement de l’investissement entre la Présidence, le Premier ministère et l’Intérieur, numérisation du fisc, «reformulation» de la stratégie du pharma national, carte des transports, dessalement, rapatriement des capitaux en fuite, les orientations du chef de l’Etat concernant les dossiers examinés en Conseil des ministres, dimanche 11 septembre 2022, se lisent comme un fort balisage de la Déclaration de politique générale que fera le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane devant le Parlement.

Par Lyes Sakhi

En effet, le dernier Conseil des ministres, dimanche 11 septembre, livre plusieurs indications sur l’action exécutive et dont le sens commun est d’accélérer les chantiers économiques et socio-économiques ouverts depuis plusieurs mois déjà ; et d’ajuster, pour certains, les dispositifs de leur gestion. Les résolutions et les orientations qu’il contient figurent comme un avant-goût de la déclaration de politique générale que doit faire prochainement le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane : un document examiné et approuvé par le chef de l’Etat et les membres du gouvernement. Parmi les chantiers et les dossiers abordés et sur lesquels reviendra sans doute en détail le Premier ministre, il y a «la numérisation des services des impôts et des domaines de l’Etat, avant fin 2022», « l’accélération et le suivi permanent des projets de réalisation des nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer», la mise en service «de la plate-forme numérique de l’investisseur» et «la création du guichet unique dont le dernier délai est fixé à fin septembre courant».

Terme d’une extrême sévérité par rapport à l’action de l’ancien ministre du secteur, aujourd’hui remercié, il y aura également la «reformulation» d’une «nouvelle stratégie» pour le secteur de l’industrie pharmaceutique, à travers la consolidation de la production locale, en vue de couvrir le marché national, puis l’élaboration d’un plan d’exportation. Un narratif plutôt étonnant pour un ex-ministre, Lotfi Benbahmed, qui était considéré comme les plus en vue du secteur industriel algérien et comme le grand défenseur du pharma national.

Ce que dira ou ne dira pas le Premier ministre devant le Parlement au sujet de ce département est, donc à suivre, même si l’on sait que M. Benbahmed a gravement souffert de l’échec de l’Algérie, le sien surtout aux yeux de qui font le bilan de l’action de chaque ministère du gouvernement, d’obtenir à Alger le siège de l’agence africaine du médicament et de n’avoir pas pu éviter la menace de pénurie de certains médicaments dans les pharmacies du pays.

Les mots qu’aura son successeur, Ali Aoun, sont à suivre également tant les questions sont nombreuses sur les raisons qui incitent le chef de l’Etat à vouloir «reformuler» une stratégie et une feuille de route présentée comme gagnante, en dépit des chocs qu’elle a subie récemment.

Des interrogations auxquelles échappera l’ancien ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud devenu responsable des Transports bien que l’orientation donnée de coordonner les actions du ministre de l’Intérieur et des secrétaires généraux de la Présidence et du gouvernement «en vue de codifier les mécanismes de levée des obstacles bureaucratiques sur les projets» d’investissement équivaut à une évaluation mitigée, voire négative de son action de développement de l’investissement et de valorisation économique des territoires.

Pour le nouveau ministre de l’Intérieur Brahim Merad, en revanche, c’est la poursuite du travail qu’il avait commencé lorsqu’il était à la tête de la Médiature de la République dont le sort n’est pas encore clair au vu des indications disponibles. C’est la confirmation, également, que les walis, en particulier ceux en charge des régions attractives de projets d’investissement, vont être davantage encadrés en ce qui concerne le traitement des dossiers qu’ils reçoivent sur leurs bureaux.



Rôle économique confirmé pour l’Intérieur…

L’aiguillage par le chef de l’Etat des secrétariats généraux de la Présidence, du Premier ministère et des services de l’Intérieur à mieux s’organiser pour l’objectif de libérer l’initiative d’investir signifierait également que l’Exécutif, sur la base de l’expérience vécue, s’achemine vers la normalisation, peut-être à travers de nouveaux textes réglementaires, de la procédure de débureaucratisation commencée par Brahim Merad avant son arrivée au poste qu’il occupe actuellement. Le poids et les pouvoirs supplémentaires que son département a désormais dans la conduite des projets d’investissement sont à comparer avec celui de l’Industrie dont l’image a beaucoup souffert de sa présumée incapacité à prendre en charge les préoccupations des investisseurs, notamment en ce qui concerne l’accès au foncier…

L’observation selon laquelle l’Intérieur et les Collectivités locales vont s’engager davantage dans le domaine du soutien à l’entreprenariat est d’une certaine manière valable pour les Transports. Kamel Beldjoud se voit confier «l’acquisition, dans les meilleurs délais, d’avions et de navires en renfort des lignes aériennes et maritimes, d’Algérie vers les destinations internationales», «la mise en exploitation, dans les plus brefs délais, des avions privés confisqués sur décision de Justice» et «l’’accélération de la cadence des travaux de réalisation des projets de lignes ferroviaires à travers les régions incluses» dans le nouveau plan du gouvernement.

Selon les résolutions du Conseil des ministres, il est désormais appelé à donner une visibilité sur le dossier des transports aérien et maritime privés, et à se charger du «traitement définitif des dossiers déposés pour l’ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime, répondant aux standards internationaux». C’est-à-dire de la levée du monopole exercé jusqu’ici par les transporteurs du secteur public, Air Algérie et Algérie Ferries notamment.

Quand ? Tout dépendra de la cadence à laquelle l’administration concernée vae agir pour délivrer les autorisations d’opérer. Pour rappel, le dossier a déjà été examiné en février dernier lors d’un Conseil des ministres précédent. Il a fallu donc attendre près de sept mois pour qu’il soit à nouveau à l’ordre du jour avec l’orientation expresse du chef de l’Etat de le boucler.

Pour mémoire, en juin 2022, l’ancien ministre des Transports, Abdellah Moundji, avait indiqué que le département avait donné son accord de principe à seize demandes d’investissement dans le domaine du transport aérien. Pour le transport maritime des marchandises, pour lequel des droits de concession ont déjà été octroyés à quatre opérateurs, le ministre avait également déclaré avoir donné son accord de principe à sept demandes d’investissement.

En ce qui concerne le secteur des médias, on sait relativement au «projet de de loi sur la presse écrite et électronique» que le chef de l’Etat a ordonné «le regroupement des sociétés d’impression publiques (…) sous la tutelle d’un seul établissement qui pourrait être dénommé Société nationale d’impression». Dans le domaine de la lutte contre les biens mal acquis, il a été décidé la «création d’une Agence nationale chargée de la récupération des biens et fonds confisqués, en tant que nouveau mécanisme à placer sous la tutelle des ministères des Finances et de la Justice ».<