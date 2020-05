Le gouvernement vient d’inscrire dans son agenda l’organisation prochaine d’un grand tour de table économique et social entre l’exécutif, le patronat et le syndicat. Le Conseil des ministres d’avant-hier, dimanche, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le préparer d’ici les prochaines semaines sous la forme d’une tripartite dont on annonce le retour.

Celle annoncée en Conseil des ministres, la première du mandat du président de la République et de son Premier ministre, devrait intervenir en début d’été avec l’objectif présumé de faire de la belle saison l’occasion de relancer la machine économique du pays après sa mise en sommeil par les graves conséquences de la crise sanitaire. L’horizon recherché, devine-t-on également, est celui de la prochaine rentrée sociale que le gouvernement veut la moins chahutée possible, alors que les indicateurs socio-économiques restent préoccupants.

Il s’agit donc, pour avoir la garantie d’une reprise économique acceptée et surtout soutenue par toutes les parties, de s’assurer d’un consensus nécessaire auprès des associations patronales et des syndicats en direction desquels ont été envoyés des signaux positifs. Le gouvernement et ses institutions, sait-on maintenant, vont en effet continuer à réduire de leur train de vie et raboter ses dépenses de 50% alors que le taux initialement annoncé il y a quelques jours était de 30%. Pour la part sociale, la partie syndicale, dont on espère qu’elle sera élargie aux collectifs autonomes lors de la tripartite annoncée pour la bonne raison qu’ils sont devenus incontournables dans des secteurs d’activité importants, sait déjà que le «smig» ou le SNMG passera à 20.000 dinars et que les salaires inférieurs ou égaux à 30.000 dinars seront exonérés dès le 1er juin prochain.

Pour les entreprises au bénéfice desquelles on a signalé des allègements fiscaux dans le cadre du filet de protection promis par le chef de l’Etat pour les PME/PMI impactées par la crise sanitaire, il faut attendre les précisions qu’apportera la loi de finances complémentaire (LFC 2020). Pour des raisons de précaution sans doute, d’arbitrage ultime aussi, la mouture examinée en Conseil des ministres a été renvoyée au gouvernement pour une dernière lecture avant d’être soumise au Parlement. Un délai de réflexion et une mesure de prévoyance qui fait croire pourquoi le Forum des Chefs d’entreprise, qui fait pression pour que le gouvernement desserre davantage les cordons de la bourse et pour qu’il élargisse le filet de protection promis, insiste comme hier sur le nombre d’entreprises sinistrées par l’effet du Covid-19.

En attendant, le Forum et le patronat en général pourront toujours se réjouir de la suppression du système de déclaration contrôlée dont se plaignaient les professions libérales pour ses obligations comptables et fiscales qu’elles jugeaient trop contraignantes. Les jeunes créateurs d’entreprises dans le cadre de l’ANSEJ – ceux des startups notamment – sont eux aussi rassurés par l’annonce d’un «programme de relance» de ce dispositif sous la férule du ministre de la Micro entreprise, des startups et de l’économie de la connaissance, Yassine Djeridene, et son programme «Restart Algeria».

Pour ceux qui s’en inquiétaient, on relance donc l’ANSEJ, mais, cette fois, avec «une image plus lisible sur la situation des projets subventionnés par le dispositif ANSEJ, depuis sa création jusqu’à la fin de l’année en cours» : 400.000 au total pour un montant de 334 milliards de DA.



Une nouvelle gestion publique ?

La question se pose en raison de l’annonce en Conseil des ministres de la création de nouvelles agences publiques pour l’aviation civile, l’énergie, l’innovation et la sécurité sanitaire. Des structures qui vont bénéficier d’une autonomie de gestion vis-à-vis de leurs tutelles respectives et travailler selon des logiques de spécialisation et d’objectifs à réaliser. Celles-ci sont théoriquement réputées pour leur efficacité dans la gestion des politiques et sont considérées comme plus performantes que les administrations traditionnelles. Et c’est selon cette logique qu’on doit sans contestation comprendre la décision de créer un Office de l’agriculture saharienne, un secteur défendu par le chef de l’Etat, lors de sa rencontre avec des médias, au soir du vendredi 1er mai, et présenté comme un bassin céréalier susceptible d’aider ‘à réduire les importations de 20 à 30%».

Outre la création d’agences, le gouvernement s’attaque à la numérisation pour «sortir de la sphère des statistiques approximatives», a relevé M. Tebboune. En s’y attelant, le gouvernement entend sur la base de l’exposé du ministre du Commerce, Youcef Rezig sur le suivi de l’approvisionnement dans le contexte de la crise sanitaire, s’attaquer à la traçabilité des opérations du commerce des produits agricoles et alimentaires, un domaine où l’informel pèse lourd et annonce un chantier complexe et qui peut durer des années avant qu’il ne soit terminé, à moins de lui consacrer des moyens humains et matériels jamais mobilisés depuis. Il est question de «créer une banque de données pour identifier l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la production et de la distribution des produits de large consommation» ; de «déterminer les capacités de production» et «d’organiser le périmètre de distribution», ainsi que d’«assurer un suivi périodique des niveaux de stockage à l’échelle nationale pour les secteurs public et privé». Un sacré morceau.<

Lu aussi dans le communiqué du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a examiné des décrets présidentiels pour approbation relatifs aux conventions internationales signées par l’Algérie avec la République de Cuba dans le domaine de la santé (30 janvier 2018), et la République de l’Inde dans le domaine des sciences et des technologies (19 septembre 2018). Il s’agit en outre de deux mémorandums d’entente dans le domaine de l’Agriculture, signés par l’Algérie avec la République de Turquie (26 février 2018), et la République d’Estonie (23 juin 2019), ainsi que les Documents de la 26e Conférence de l’Union postale universelle (UPU) (06 octobre 2016). Le conseil des ministres a adopté un projet de décret présidentiel portant approbation d’une annexe pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le périmètre «Tamsit» (gisement 210) à Illizi, signé le 09 mars 2020 entre l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», la compagnie nationale Sonatrach et la société Equinor Algeria B.V.