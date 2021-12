Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’approbation de projets de loi et de décrets et à la présentation de nombre d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS:

“Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 5 décembre 2021, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’approbation de projets de loi et de décrets et à la présentation d’exposés relatifs aux secteurs de la recherche scientifique, des startup et des télécommunications ainsi qu’au suivi des préparatifs des Jeux Méditerranéens prévus en 2022 à Oran.

Après l’ouverture de la séance par le président de la République et la présentation d’un exposé sur l’action gouvernementale par le Premier ministre, ministre des Finances, le Conseil a approuvé le projet de loi fixant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et technologies, aussi bien que des décrets présidentiels portant ratification de conventions internationales.

Le président de la République a donné les instructions suivantes:

Premièrement: l’Académie algérienne des sciences et technologies

– Réunir les conditions pour la réussite de cette instance à travers le parachèvement de son installation suivant sa nouvelle organisation, sa composition, son fonctionnement et ses missions.

– S’orienter vers la conclusion d’accords de jumelage et de partenariats internationaux avec des académies internationales ayant des critères similaires à ceux de l’Académie algérienne dont le rôle doit être promu à travers les médias.

– Œuvrer à répercuter l’impact positif de l’Académie sur le système éducatif et la recherche scientifique.

– Insister sur l’institution d’un règlement intérieur à la hauteur de la place de l’Académie en tant que plus haute instance scientifique dans le pays.

Deuxièmement: les préparatifs pour les jeux méditerranéens 2022 à Oran

-Charger le ministre de la Jeunesse et des sports du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s’enquérir du rythme d’avancement des travaux, en coordination avec le wali d’Oran, et soumettre au Premier ministre, ministre des Finances des rapports précis et transparents, en présentant un état des lieux mensuel au Conseil des ministres.

-Créer dans l’immédiat une instance chargée du suivi des préparatifs avec la participation de personnalités hautement qualifiées et expérimentées dans la gestion des manifestations sportives internationales.

-Répartir les responsabilités et veiller à une coordination constante avec les autorités locales et tous les acteurs.

-Lancer une consultation internationale pour la sélection d’opérateurs en matière de matériel sportif.

-Veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens afin de les préparer et améliorer leur niveau pour s’adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l’emblème national.

Troisièmement : état de la connexion à Internet

-Le Président a valorisé l’amélioration du débit internet réalisée depuis 2020.

-Créer de nouveaux câbles sous-marins internationaux pour la connexion à Internet avec des pays européens.

-Remplacer les câbles en cuivre par la fibre optique dans les plus brefs délais.

-Nécessité d’améliorer et de renforcer le débit internet, notamment au niveau des établissements financiers pour encourager le paiement électronique dans divers domaines.

Quatrièmement: perspectives de développement de l’économie de la connaissance et des startup.

Après avoir salué la percée réalisée par les startup en tant qu’enjeux pour diversifier l’économie nationale et ouvrir la voie aux jeunes créateurs en vue de la création d’entreprises performantes et des emplois, le président de la République a enjoint les ministres de l’Industrie et du Commerce ainsi que les ministres délégués chargés des startup et des micro-entreprises de préparer l’organisation, pour début 2022, d’un salon international consacré à la présentation des expériences des micro-entreprises et l’échange d’expériences avec d’autres pays.

Le Président de la République a affirmé également :

– La prise en charge par l’Etat de la protection des brevets d’invention des jeunes algériens.

– Octroyer davantage d’incitations aux jeunes pour la création des startup et mettre en lumière leurs expériences réussies à travers les médias.

Par ailleurs, le président de la République a ordonné la révision immédiate du cahier des charges fixant les conditions d’importation des véhicules et l’accélération de l’annonce des concessionnaires agréés, insistant sur l’impératif de fournir, au niveau régional et dans les grandes villes, un réseau de services après-vente en tant que condition pour accepter leurs dossiers.

Il a également rappelé que la loi n’interdisait pas l’importation individuelle de véhicules. Avant la clôture de la séance, le Conseil des ministres a approuvé des décisions individuelles portant nomination à des postes supérieurs de l’Etat.