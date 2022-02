Le médiateur de la République était à nouveau présent en Conseil des ministres, dimanche 27 février 2022. Encore une fois, il a présenté son « rapport périodique actualisé » sur « l’état d’avancement des projets d’investissement en suspens durant les dernières semaines ».

Par Kahina Sidhoum

Brahim Merad a exposé un document portant sur « la levée des obstacles sur 18 projets d’investissements supplémentaires » et « sur l’entrée en exploitation de 21 autres projets ».

Depuis l’instruction présidentielle du 21 novembre 2021 sur ce dossier, et depuis janvier 2022 en particulier, il n’y a pas eu de Conseil des ministres sans que le Médiateur ne soit convié pour faire le point sur les entreprises en attente d’autorisation et de concrétisation des projets qu’elles portent dans différents domaines économiques et industriels. Cette constance fait observer que, par rapport au dernier Conseil des ministres, dimanche 13 février, où il a été fait état de 410 projets, l’action du Médiateur a permis l’entrée en exploitation de « 431 projets » et « la création de 1038 nouveaux postes d’emploi ». Politiquement, elle signale l’engagement de la présidence de la République à parler plus que jamais le langage du business et à lever toutes les contraintes déplorées par le patronat dans sa diversité pour construire une relation nouvelle entre l’Exécutif et les milieux de l’investissement dans le pays.

Cette relation ne se lit pas uniquement à travers les déclarations du chef de l’Etat, M. Tebboune, sur la nécessité de redonner à l’entreprise algérienne et internationale l’opportunité d’avoir voix au chapitre dans le débat sur la relance économique hors hydrocarbures de l’Algérie. Elle est également énoncée dans les déclarations des grandes associations patronales que compte le pays, lesquelles comptent tirer profit de cette ouverture pour continuer à défendre leurs revendications et leurs visions sur l’entreprise comme cela sera le cas, samedi 5 mars 2022, avec la présentation par la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC), de son « livre blanc sur l’entreprise et le développement économique », un document destiné « à faire partager » les « idées », les « réflexions », les « préoccupations » et la « vision » de la Confédération de « l’avenir de notre économie ».

D’ici là, le Conseil des ministres a pris la décision importante de charger le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, d’« assurer la coordination entre le ministre des Finances et le Médiateur de la République pour parachever, dans les meilleurs délais, les derniers dossiers d’investissement en suspens, à travers la levée des obstacles, notamment bancaires». Il a également demandé au gouvernement d’«élaborer un rapport définitif sur la carte des projets d’investissements dont les obstacles ont été levés à travers toutes les wilayas du pays selon des statistiques précises, des domaines de spécialités et des emplois créés ». Enfin, il a décidé d’installer « une cellule de veille chargée de veiller à l’interdiction de l’importation des produits fabriqués localement ».

Nouvelles perspectives d’échange et de partenariat

En matière d’investissement étranger, il semble que la tournée du chef de l’Etat au Qatar et au Koweït ouvre des perspectives d’échange et de partenariat avec ces deux richissimes monarchies du Golfe. Suivant cet aspect, le chef de l’Etat a chargé en Conseil des ministres le Gouvernement de mettre en place une « commission de préparation et de suivi quotidien » des projets d’investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït(…) dans le cadre de grandes commissions mixtes dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, des transports et de l’habitat». En ce qui concerne l’horizon africain, M. Tebboune, qui s’est félicité de l’ouverture d’une ligne maritime vers la Mauritanie, a « ordonné l’ouverture, dans les plus brefs délais, d’une autre ligne similaire vers Dakar (Sénégal) ». Il a également au gouvernement de porter une attention particulière à l’infrastructure portuaire, « notamment l’extension du port de Djendjen à Jijel.

Dans le domaine de la coopération dans la santé, le chef de l’Etat a, par ailleurs, insisté sur « les préparatifs pour la réalisation d’un hôpital moderne avec un partenariat entre l’Algérie, le Qatar et l’Allemagne ». Pour les transports, le ministre du secteur a été chargé de « lancer dans l’immédiat des études techniques afin d’étendre et d’élargir le réseau ferroviaire du Nord vers le grand Sud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar, et ce, conformément au programme électoral du président de la République ». Son collègue de l’habitat a été chargé de « lancer dans l’immédiat, des études techniques à travers des bureaux d’études et de planification dans le but d’entamer les travaux de réhabilitation de la façade maritime d’Alger et de modernisation du tissu urbain des wilayas de Skikda, Annaba, Constantine et Oran ».

Le ministre de l’Agriculture a été instruit de « réunir les meilleures conditions à la concrétisation de projets d’investissements prometteurs, générateurs de richesse et d’emplois dans plusieurs filières, dont la production laitière, de viandes rouges, d’huiles et de sucre ». Le ministre du travail, quant à lui, doit « chercher une formule propice pour répondre aux préoccupations de notre communauté algérienne à l’étranger quant à leur accès à la retraite, et ce, dans le cadre de l’exécution des engagements du président de la République envers la communauté algérienne rencontrée en Tunisie, en Egypte, au Qatar et au Koweït ».

Le ministre de la santé, qui a présenté un exposé sur le sujet, s’est vu confier l’ « impérative instauration d’un système de gestion moderne au sein des hôpitaux accordant un intérêt aux prestations sociales hospitalières et répondant aux attentes des citoyens ». Il lui a été demandé de « prioriser la protection de la sécurité sanitaire qui doit être une mission commune entre les différents acteurs et sous divers aspects » ; et de « trouver de nouvelles formules de coopération en matière de prise en charge médicale de certains cas difficiles à soigner, et ce, en faisant appel à des médecins dans le cadre de missions médicales depuis des pays développés afin d’en faire profiter un plus grand nombre de malades… ».

Dans le domaine de l’information et de l’audiovisuel (lire article de Lyes Sakhi), le chef de l’Etat s’est dit à l’exposé sur les deux projets de loi sur l’information et l’activité audiovisuelle « satisfait du niveau d’avancement qu’a enregistré le processus d’élaboration de ces deux lois fondamentales » et a « chargé le gouvernement de poursuivre l’enrichissement de ces deux projets à travers le renforcement des garanties de protection de la liberté d’expression… » n