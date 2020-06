Le chef de l’Etat a, de nouveau, abordé la question économique et la nécessité de rompre avec la rente et ses conséquences. Un chantier très complexe mais rendu urgent, selon M. Tebboune, en raison des incertitudes de plus en plus fortes qui pèsent sur les hydrocarbures, seule ressource du pays et génératrice pendant des décennies de paresse à diversifier l’outil productif dans le pays. Une conséquence aggravée aujourd’hui par la crise sanitaire…

«Nous sommes dans une véritable course contre la montre pour édifier une économie non rentière, qui permettrait d’améliorer les recettes du Trésor, de créer des emplois pour les jeunes et de réduire l’importation pour préserver les réserves de change», a déclaré M. Tebboune à l’adresse des membres du Gouvernement à l’occasion du Conseil des ministres tenu dimanche.

Course contre la montre, a ainsi jugé le premier magistrat du pays, pour signifier une obligation de résultat pour un gouvernement qui achève six mois de gestion où de nouveaux constats ont été établis, mais avec «l’invariable» donne annonçant la nécessité de tenir les promesses.

«Le peuple vous jugera sur le terrain à partir de la conformité de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de dévouement et d’abnégation dans le travail…», a indiqué M. Tebboune lors de cette réunion du Conseil des ministres, qui s’est tenu au lendemain du premier remaniement ministériel.

Ce remaniement a été marqué, faut-il le souligner, par un changement du titulaire du poste de ministre des Finances et aussi par le réaménagement apporté dans la structuration du secteur de l’énergie ainsi que ceux des travaux public et des transports désormais dissociés après plusieurs années de jumelage encombrant et sans valeur ajoutée.

Les directives du Président dans ce registre annoncent d’ores et déjà une révision de la réalité du secteur. Il s’agit à cet effet de revoir le transport sous toutes ses formes en optimisant tous les moyens disponibles pour «dynamiser le trafic aérien domestique et permettre à l’Algérie de retrouver sa place dans le domaine du transport maritime» à travers l’élargissement de la flotte maritime en vue de la prise en charge du transport des voyageurs et de marchandises de et vers l’Algérie et «économiser ainsi les coûts en devises des prestations des compagnies étrangères».

Cette réalisation est «vitale» pour l’Algérie même si cela passe par l’acquisition de nouveaux navires pour renforcer la flotte nationale du transport maritime, a affirmé le Président, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Dans le secteur de l’agriculture, le nouveau ministre a été instruit à l’effet de préparer le cahier des charges de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAIT) afin de pouvoir engager, dès l’année prochaine, «la culture du maïs et les cultures sucrières et oléagineuses en vue d’augmenter les capacités nationales agricoles et garantir la sécurité alimentaire».



Bannir les sorties de parade

Le Président de la République a évoqué par la même occasion un point essentiel dans la gestion des affaires de la cité, à savoir la confiance entre le citoyen et l’Etat, instruisant dans ce sens les ministres et autres responsables de l’Etat à éviter les sorties accomplies avec faste et fanfare alors que les préoccupations des citoyens demeurent insatisfaites.

«L’objectif étant de regagner la confiance des citoyens, perdue du fait des fausses promesses et des pratiques négatives, et de construire l’Algérie nouvelle forte et juste où le changement radical aura un sens réel et palpable, d’abord, dans le comportement et les actes du responsable à n’importe quel niveau de responsabilité», a souligné M. Tebboune.

Ce dernier a, par ailleurs, ordonné la constitution, au niveau des ministères, de cellules d’écoute des citoyens pour ne plus se contenter des rapports administratifs. Une demande qui semble traduire une méfiance de l’autorité à l’égard de l’administration.

Une méfiance que légitimeraient les multiples scènes de colère et de contestations quotidiennes à travers l’ensemble du pays pour des revendications diverses.