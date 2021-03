Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche 21 mars 2021, la réunion périodique du Conseil des ministres consacré à l’examen et l’adoption de plusieurs exposés relatifs aux préparatifs du mois sacré du Ramadhan, aux élections législatives, à l’organisation territoriale du pays et à l’amendement du Code des pensions militaires en sus des décrets présidentiels relatifs à la composante et à l’organisation du Conseil supérieur de la jeunesse, à l’Observatoire national de la société civile outre l’organisation et la gestion de la Grande Mosquée d’Alger», lit-on dans le communiqué de la Présidence.

Articles similaires