La réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, qui devait se tenir ce dimanche, a été reportée en raison du programme chargé du président de la République et du Gouvernement, indique un communiqué de la présidence de la République. « Il a été décidé de reporter la réunion du Conseil des ministres qui devait se tenir aujourd’hui par visioconférence, en raison du calendrier chargé des programmes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du gouvernement, en plus de raisons techniques », précise la même source.(APS)

