«Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et l’adoption des projets de loi relatifs aux secteurs de la justice et de la recherche scientifique. Un exposé sur le développement de la production agricole sera présenté», précise le communiqué de la Présidence.

