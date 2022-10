PAR NAZIM BRAHIMI

Avec l’étude, hier, des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs en Conseil des ministres d’hier, le secteur de l’automobile amorce manifestement la dernière ligne droite avant son retour effectif.

Une étape importante qui marque incontestablement le coup d’accélérateur pour la relance d’un secteur stagnant depuis au moins 3 ans.

A l’évidence, c’est l’activité des concessionnaires de véhicules neufs qui se précise conformément à la décision prise lors du Conseil des ministres du 9 octobre, qui a acté l’autorisation aux «constructeurs automobiles étrangers d’importer des véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d’une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais».

La présentation par le ministre de l’Industrie du cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles sonne ainsi l’amorce du retour effectif de l’un des segments de l’activité du secteur, à savoir la concession auto, qui ne fera que réjouir les prétendants à cette activité. Cette accélération de l’encadrement de l’activité de la concession automobile n’appelle pas moins celle de l’industrie automobile pour laquelle de grandes marques étrangères ont exprimé leur intérêt pour le marché algérien. D’autant plus que le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane avait indiqué devant les députés, lors de la Déclaration de la politique générale du Gouvernement, que les négociations avec des constructeurs automobiles étaient à «un stade avancé», précisant qu’«elles seront finalisées courant novembre».

Ce qui veut dire que même la réglementation de l’activité des constructeurs automobiles est appelée à s’accélérer le mois prochain au moment où les marques étrangères avancent déjà leurs cartes.

M. Benabderrahmane avait relevé, à l’APN, que le Gouvernement est sur le point de finaliser l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à trouver des solutions radicales au dossier de l’automobile en vue de prendre en charge les dysfonctionnements enregistrés dans cette filière importante ayant conduit à la saignée des devises sans véritable impact sur le développement de cette filière. Il a rappelé, dans ce sens, les chiffres enregistrés en 2012 et 2013 où la facture d’importation de véhicules avait atteint respectivement 7,6 et 7,3 mds USD, en sus de 5,7 mds USD en 2014. Ce qui est «énorme», a-t-il affirmé, ajoutant que le Gouvernement a dû prendre toutes les «précautions pour éviter que ce scénario ne se répète».

Le nouveau cadre, selon le Premier ministre, permettra de «traiter une question tout aussi importante, à savoir la protection des droits du consommateur», a-t-il mis en avant, relevant plusieurs dysfonctionnements enregistrés par le passé qui ont «privé les consommateurs de leurs droits pour ce qui est des délais de livraison, la garantie et le service après-vente ainsi que la disponibilité des pièces de rechange de véhicules d’origine ou celles conformes aux normes internationales en vigueur».

Le Premier ministre a affirmé que l’orientation vers la construction automobile «s’appuie essentiellement sur l’encouragement des constructeurs automobiles mondiaux à investir dans le pays à la faveur des nouveaux avantages et des incitations contenus dans la nouvelle loi sur l’investissement» à même de «drainer des marques mondiales de renom dans ce domaine». En contrepartie des multiples avantages dont profiteront les constructeurs étrangers, le gouvernement veillera, selon le même responsable, à «l’augmentation concrète» du taux d’intégration locale dans les véhicules fabriqués en Algérie comme une condition sine qua non aux constructeurs étrangers qui seront tenus d’associer la sous-traitance locale dans l’opération de fabrication.

«Plusieurs opérateurs internationaux veulent accéder au marché algérien, mais chacun pose ses conditions», a affirmé M. Benabderrahmane, lequel a relevé que «notre seule et unique condition et d’asseoir une industrie automobile en Algérie avec toutes ses conditions, normes et intrants afin de permettre l’établissement d’une sous-traitance industrielle».

Côté constructeurs étrangers, une convention-cadre a été signée le 13 octobre à Alger, entre le ministère de l’Industrie et le groupe italien de construction automobile Fiat, prévoyant le lancement d’un projet de construction automobile dans la zone industrielle Tafraoui (Oran).

En vertu de cette convention-cadre, le constructeur italien lancera en Algérie un projet de construction et de production de véhicules de marque Fiat et développera les activités industrielles et les services après-vente et de pièces détachées de la marque.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a indiqué lors de la signature de la convention que les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie devraient être disponibles à partir de la fin de l’année 2023, soulignant que le choix de Fiat a été motivé par «l’engagement de cette marque à réaliser un transfert technologique effectif ainsi qu’un taux d’intégration qui s’accorde avec les aspirations du ministère pour bâtir une industrie automobile à la hauteur des objectifs fixés».

M. Zeghdar a souligné que les deux parties feront en sorte d’atteindre, d’ici à 5 ans, les taux d’intégration prévus dans cet accord, relevant que d’autres négociations «seront entreprises dans le domaine de la sous-traitance, tout en offrant la possibilité aux entreprises italiennes de sous-traitance de s’installer en Algérie pour contribuer à augmenter le taux d’intégration des véhicules fabriqués localement».

Par ailleurs, le Directeur général de Renault Algérie Production (RAP), Rémi Houillons, a déclaré que la reprise de Renault Algérie devrait intervenir «bientôt». A suivre. <

