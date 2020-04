Malaise dans le corps des chirurgiens-dentistes. Les soins bucco-dentaires ne vont pas tarder à cesser dans les cabinets à cause de l’absence des moyens de protection. Autrement dit, les professionnels ne traiteront aucun cas urgent en raison de «l’indisponibilité» des moyens de protection.

En effet, de nouvelles recommandations ont été établies par le Conseil national de l’ordre des médecins dentistes qui a fini par interdire notamment toute activité de chirurgie dentaire aux professionnels.

«Toute activité de chirurgie dentaire est interdite sans moyens de protections adéquats et ce jusqu’à leur disponibilité auprès des officines de pharmacie références désignées par la commission ad hoc créée par les Directions de santé publique (DSP) de chaque wilaya, afin que les libéraux puissent s’approvisionner en moyens de protection», a indiqué le Conseil de l’ordre des médecins dentistes.

Cette décision a été expliquée, rapporte le même Conseil dans un communiqué, par «l’indisponibilité des moyens de protection au niveau des officines de pharmacie tel que recommandés par l’instruction ministérielle n° 15 relative à la protection des personnels de santé face au Covid-19».

L’instruction, faut-il le souligner, classe le médecin dentiste comme «personnel soignant susceptible de générer des aérosols de praticiens, hautement contaminants», notamment lors de l’exécution de soins ou extractions dentaires chirurgicales. Une situation qui a conduit les praticiens libéraux à fermer leurs cabinets médicaux pour éviter la propagation du coronavirus.

Nonobstant, les directions de santé publique (DSP) avaient adressé une directive aux dentistes, médecins libéraux et laboratoires d’analyses, les incitant de reprendre leurs activités, tout en menaçant les contrevenants à cette recommandation de lourdes peines. «Sauf que cette instruction n’a pas été accompagnée par la mise à la disposition des professionnels des moyens de protections», dénoncent les médecins dentistes.

Raison pour laquelle, le syndicat reproche aux DSP d’enfreindre les directives de la tutelle. «La décision dans laquelle vous avez incité les cabinets dentaires privés à maintenir leur activité sans tenir compte des moyens de protection est contraire aux instructions de la tutelle», ont relevé, indignés, les médecins dentistes.

Le Conseil de l’ordre des médecins demande dès lors aux directions de santé publique de «veiller» au respect des recommandations des professionnels afin d’éviter la propagation de la contagion du Covid-19.

Pour sa part, la section ordinale régionale des médecins dentistes de Blida (SOR) juge que la continuité de l’exercice médical dans le secteur privé «ne peut être assurée de façon normale dans les conditions quasi nulles de protection contre la contagion». La section ordinale de Blida dit prendre acte de «l’échec», en l’état actuel de «l’approvisionnement» des médecins privés en moyen de protection hormis 21 bavettes pour chaque médecin, promis par le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique en date du 22 mars au président des ordres et syndicats médicaux.

Cela étant, le manque criant en moyens de protection ne va pas faire cesser toutes activités, car les dentistes ont convenu d’assurer le service minimum.

«Considérant la mission de service public et la nécessité de la continuité des soins dans le secteur privé, le bureau de la SOR a décidé de proposer aux DSP des wilayas de Djelfa, Blida Médéa et Tipasa un service minimum de deux demi-journées par semaine pour chaque médecin», écrit la section ordinale de Blida.

Cette dernière demande en parallèle aux médecins privés des mêmes wilayas de prendre en considération cette recommandation en fonction des disponibilités en moyens de protection.

La veille, la section ordinale de la régionale de Sétif a appelé les professionnels de ne prendre en charge que les cas jugés urgents avec le maximum de vigilance et de protection pour le praticien et le patient.

