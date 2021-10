Le Conseil de la nation tiendra jeudi à partir de 10h00 une séance plénière consacrée aux questions orales qui seront adressées à trois (3) membres du gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de l’institution parlementaire. Lors de cette séance plénière, neuf (9) questions orales seront adressées aux ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, du Commerce et de la Promotion des exportations, et de la Santé, a précisé la même source.

