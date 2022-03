Après avoir désigné, le 15 février dernier, 26 nouveaux sénateurs au titre du tiers présidentiel, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé, hier, pour le même statut les anciens ministres Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani. C’est ce qu’a indiqué hier un communiqué de la Présidence, qui rappelle que la désignation s’est faite «en vertu des dispositions des articles 91 (alinéa 07) et 121 (alinéa 03) de la Constitution et du décret présidentiel signé ce jour le 13 chaabane 1443, correspondant au 16 mars 2022». Né en 1943 à Cherchell, Kamel Bouchama a été ministre de la Jeunesse et des Sports (1984-1988) et, par la suite, ambassadeur d’Algérie en Syrie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Aboudjerra Soltani est natif de la wilaya de Tébessa en 1954. Il est connu pour avoir été président du parti islamiste du MSP en succession à Mahfoud Nahnah. Il a été député du MSP pendant deux mandats (1997-2002, 2002-2007). Il a ensuite été secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé de la Pêche, ministre des PME/PMI et ministre du Travail et de la Protection sociale. Il a été aussi ministre d’Etat sans portefeuille de 2005-2009.N. B.

