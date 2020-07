Le Congrès extraordinaire du Front des forces socialistes (FFS) a élu, vendredi, les cinq membres composant l’Instance présidentielle du parti. Les nouveaux membres ont été élus lors du Congrès extraordinaire tenu à l’Hôtel Mazafran à Zeralda (Alger ouest), suite à quoi la liste dirigée par Hakim Belahcel a obtenu 182 voix contre 143 voix pour la liste de Ahmed Djeddaï. La liste élue est composée de: Hakim Belahcel, Sofiane Chouikh, Mohamed Hadji, Brahim Meziani et Nora Touahri. Conformément aux statuts du parti, l’Instance présidentielle « exerce ses missions en collégialité et veille à l’unité du parti et au respect de sa ligne politique, en application des résolutions du Congrès national »

