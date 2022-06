Le leader du parti a été reconduit à la tête du parti. En effet, le parti de Jil Jadid a tenu, ce week-end, son deuxième congrès ordinaire à l’issue duquel a été reconduit Soufiane Djilali, à la majorité, à la tête de cette formation politique pour un nouveau mandat.

Il a été procédé au cours de ce rendez-vous organique, le deuxième de rang pour le parti, à la validation des aménagements apportés dans ses statuts. Dans son discours aux congressistes avant sa reconduction, Soufiane Djilali est revenu notamment sur le parcours de son parti. «C’est avec émotion que je me présente aujourd’hui devant vous pour faire le bilan de Jil Jadid des cinq dernières années, riches de réalisations, de satisfactions et de progrès néanmoins accompagnés de difficultés et parfois de déceptions», a-t-il dit.

«C’est donc devant vous, mes chers compagnons de route, anciens ou nouveaux et sous le témoignage de nos honorables invités qui nous ont fait l’amitié d’être aujourd’hui avec nous, que j’ai le devoir d’assumer notre bilan d’un premier mandat ordinaire (2017-2022), après le mandat constitutif et qui aura vu des bouleversements exceptionnels dans la vie politique nationale ; bouleversements auxquels Jil Jadid aura été partie prenante de manière active et visible», a souligné le président de Jil Jadid.

Ce dernier s’est arrêté sur quelques phases dans le parcours du parti en relevant que «si en 2017 nous avions refusé de participer aux élections législatives puis locales, c’était pour dénoncer moralement un régime politique dévoyé dont les intentions et les actes allaient aboutir à la dissolution de l’Etat algérien et à la perte morale de la nation». Il a estimé, dans ce registre, que «l’engagement de Jil Jadid dans la contestation, tant verbale que par les actes, durant ces années-là, nous avait préparé à être côte à côte avec nos concitoyens, lorsqu’un certain 22 février 2019 le peuple algérien a eu à remettre les pendules à l’heure des intérêts de la patrie». Durant une année entière, «nous nous étions mobilisés, dans la rue, lors des multiples conférences aux quatre coins du pays et à travers les médias, journaux, sites électroniques ou télévisions nationales et internationales, pour défendre le mouvement populaire et ses véritables objectifs, le changement en faveur de la construction d’un Etat de droit et la démocratie», a affirmé Soufiane Djilali.

Ce dernier a ajouté n’avoir «jamais perdu de vue que le pays est encore fragile, que les lignes de fractures internes sont parfois béantes, que des intérêts exogènes peuvent s’engouffrer dangereusement dans nos propres divisions», estimant que «pendant que d’anciennes et de nouvelles figures découvraient l’oppositionisme et certains, la subversion, Jil Jadid, toujours fidèle à lui-même, s’est attelé à agir dans le sens de la reconstruction d’une vie politique nouvelle empreinte de réalisme et de sagesse». Pour l’avenir du pays, il a déclaré que «l’Algérie ne se rassemblera pas autour d’un homme quel qu’il soit, mais autour d’une volonté exprimant un dessein national, une vision porteuse d’espoirs et d’une fierté retrouvée». Le même responsable a défini la démarche du parti qui devra s’appuyer sur trois axes. Le premier évoque «la participation à la construction et au renouvellement de toutes les institutions du pays», considérant que Jil Jadid «devra contribuer par les faits au renforcement de l’Etat de droit». Le deuxième est celui de «la recherche des dénominateurs communs avec tous les acteurs politiques quelles que soient leurs orientations politiques pour peu qu’ils s’inscrivent dans une voie patriote et qui pourraient constituer les éléments d’un consensus politique permettant à l’Algérie de stabiliser et de renforcer son Etat et sa cohésion interne». Le troisième recommande de «mener une politique économique et sociale en un équilibre qui permette un développement rapide et conséquent sans, cependant, abandonner sur le bord de route nos frères et sœurs qui ont besoin de la solidarité de tous. Sortir de l’esprit de l’assistanat et des politiques populistes à courte vue ne doit en aucun cas signifier la condamnation à la misère d’une partie de nos concitoyens».

Le congrès a validé les nouveaux statuts de Jil Jadid, «fruit d’une autocritique sérieuse et d’une évaluation de l’activité» des différentes instances» et dans lesquelles il y a eu un rééquilibrage des responsabilités au sein de l’exécutif entre l’instance présidentielle du parti et le Secrétariat national et un réaménagement conséquent de la composante du Conseil national par son élargissement autant au Conseil scientifique qu’aux structures de wilaya.

