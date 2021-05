Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, mardi, les membres du gouvernement et les walis de permettre aux cadres et personnel exerçant dans les institutions et administrations publiques ainsi que les entreprises publiques économiques qui sont candidats aux prochaines législatives, de bénéficier d’un congé d’office, à compter du 17 mai, pour leur permettre de mener leur campagne électorale, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a instruit, ce jour mardi 11 mai 2021, les membres du gouvernement et les walis à l’effet de permettre aux cadres et personnel exerçant au niveau des institutions et administrations publiques ainsi que les entreprises publiques économiques qui sont candidats retenus lors des élections législatives du 12 Juin 2021, de bénéficier d’un congé d’office, et ce, dès le 17 mai 2021 », précise la même source. « En outre, il y a lieu de préciser que le congé en question sera accordé à ces candidats à l’effet de leur permettre de mener leur campagne électorale », ajoute le communiqué.

