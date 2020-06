Le GNL américain, celui du Nigeria et, à l’avenir, celui du Mozambique risquent de mettre sérieusement en difficultés Sonatrach sur le marché européen.

Dans ce contexte de double crise sanitaire et de chute des prix du pétrole, Sonatrach navigue entre le chaud et le froid, à savoir de bonnes nouvelles qui tendent à consolider sa position parmi les principaux fournisseurs en gaz de l’Europe et du Maghreb et une mauvaise, le contentieux avec Naturgy sur les prix de ce combustible. Commençons par les atouts de Sonatrach dans cette bataille féroce sur les parts de marché en Europe. La première bonne nouvelle est la réalisation de la station de compression du Medgaz reliant directement l’Algérie et l’Espagne portant sa capacité de 8 à 10 milliards de mètres cubes/an. La seconde est la participation majoritaire de Sonatrach dans la société exploitant ce gazoduc. La dernière bonne nouvelle est la conclusion d’un accord de vente de gaz à la Tunisie à travers le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie via ce pays voisin. L’Algérie a cet avantage que n’ont pas ses concurrents, c’est-à-dire de disposer de trois gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe et surtout la grande fiabilité de son approvisionnement en gaz du Vieux continent.

Qui sont ses concurrents les plus sérieux sur le marché européen ? D’abord, le gaz de schiste américain transformé qui serait vendu à 1,88 dollar le million de BTU contre 6 à 7 dollars le million de BTU selon des spécialistes algériens. Pour Nourredine Lgehliel, spécialiste du domaine, le GNL américain a cet inconvénient par rapport au gaz naturel algérien, il doit être transporté par méthaniers et regazéifié en Europe. Ce qui, selon lui, devrait le rendre cher. C’est le cas également du GNL du Mozambique, du Nigeria ou du Qatar. Pour d’autres spécialistes, la compression des coûts de ce GNL le rende compétitif sur le Vieux continent. C’est cette compétitivité du GNL qui exercerait des pressions sur les contrats conclus entre Sonatrach et ses clients, tels que celui conclu avec Naturgy. Ce dernier fait valoir la baisse de la demande et la crise économique en Espagne pour réclamer une baisse des prix du gaz. Il s’agit vraisemblablement du contrat renouvelé en 2018 avec ce client espagnol portant sur un volume de 8 milliards de mètres cubes/an jusqu’en 2030. Le contentieux risque de passer à l’arbitrage international si Naturgy reste intransigeante dans sa position de faire baisser les prix du gaz figurant dans les clauses du contrat. Ce contentieux pose la question de la nécessaire adaptation des contrats de vente de gaz de Sonatrach. La durée de ces contrats a été déjà ramenée de 8 à 12 ans, contre 20 à 25 ans dans les contrats long terme antérieurs. Dans le contrat renouvelé avec l’Eni en 2018, portant sur 9 milliards de mètres cubes/an, les prix de ce gaz a été calculé selon l’Eni en référence avec les prix d’un hub gazier en Italie. Sans doute à des prix spots. Pour une partie ou la totalité des volumes ? Une inconnue jusqu’à présent. En tout état de cause, il y a une adaptation sur les plans des volumes et des prix suivant ces contrats renouvelés. Ce qui surprend, dans la mesure où ces clients ont convenu d’un prix au départ, comment peuvent-ils le remettre en cause une ou deux années plus tard. Ces accords prévoient tous les trois ans des discussions sur la révision des prix. S’il y a révision, c’est avec l’accord des deux parties. Il faut savoir que les arbitrages sur les prix du gaz ont à chaque fois été gagnés par la compagnie pétrolière nationale.

Il convient de noter, en outre, que depuis 2018 jusqu’ici, Sonatrach a renouvelé l’essentiel de ses contrats long terme de vente de gaz : 8 milliards de mètres cubes/an avec Naturgy et 2,5 milliards de mètres cubes/an avec le portugais Galp, ce qui permet de remplir quasiment le gazoduc Duran Farell reliant l’Algérie à l’Espagne via le Maroc d’une capacité de 11,5 milliards de mètres cubes/an. Sur le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie, l’Algérie a renouvelé le contrat avec l’Eni (9 milliards de mètres cubes/an, avec l’Enel 3 milliards de mètres cubes/an et avec Edison pour 1 milliard de mètres cubes/an. Pour le GNL, elle a signé avec un client turc un avenant portant les quantités livrées à ce pays de 4,4 milliards de mètres cubes/an à 5,4 milliards de mètres cubes/an et avec le français Engie un accord portant sur une quantité de 1,7 milliard de mètres cubes/an.

Ce topo sur la commercialisation du gaz algérien invite à des efforts pour rendre plus compétitif le gaz exporté, afin d’éviter un rétrécissement des parts de marché de Sonatrach en Europe, synonyme de baisse des revenus en devises du pays et une meilleure maîtrise de la consommation domestique pour rendre les quantités exportées plus importantes, en attendant que ce gaz soit transformé en bonne partie en produits pétrochimiques dont la valeur s’avère très nettement supérieure à celle de matière première exportée, ceci à partir de 2025-2030. n