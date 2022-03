Jusqu’où ira la confrontation entre les Occidentaux et la Russie ? Des réponses à cette question devraient être formulées dès aujourd’hui à Bruxelles où aura lieu les sommets de l’Otan, du G7 et de l’Union européenne : trois rendez-vous majeurs à l’issue desquels les capitales occidentales, Washington à leur tête, décideront des «nouvelles sanctions» à prendre contre Moscou, en sus du renforcement de celles qui existent déjà contre l’économie et les intérêts russes dans le monde. Les Etats-Unis évoquent une exclusion de la Russie du prochain «G20» en Indonésie. Le scénario d’une guerre économique totale entre les parties hostiles n’est pas exclu.

Par Lyes Sakhi

Pour ce faire, le président américain Joe Biden, qui sera présent dans la capitale belgo-européenne, se joindra aux alliés des Etats-Unis «pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie et renforcer les sanctions existantes» dans les domaines économiques et financiers, a confirmé son conseiller à la sécurité nationale. Jake Sullivan a ajouté que le chef de la Maison-Blanche va également «travailler avec les alliés sur des ajustements de long terme» concernant la présence de l’Otan en Europe de l’Est. «Ces derniers mois, l’Occident a été uni. Le président va en Europe pour s’assurer que nous restions unis (…) Cette guerre ne va pas s’arrêter facilement ni rapidement», a-t-il averti.

Parmi les sanctions envisagées, mais non encore confirmées, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux souhaiteraient exclure la Russie du prochain sommet du «G20», prévu en novembre prochain à Bali, en Indonésie. «Sur la question du G20, je dirai simplement ceci: nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n’était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale», a dit Jake Sullivan sans autre précision. «Mais concernant des institutions précises et des décisions précises, nous aimerions consulter nos alliés, consulter nos partenaires dans ces institutions avant de nous prononcer», a-t-il ajouté.

«L’expulsion de la Russie de ce type de forum n’aidera pas à résoudre les problèmes économiques. Au contraire, sans la Russie, ce sera difficile», a réagi l’ambassadrice russe en Indonésie Lioudmila Vorobieva, qui a indiqué que Jakarta avait invité le président Poutine au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20. Plusieurs responsables en Indonésie ont indiqué que les réunions conserveraient leurs objectifs initiaux et impliquent que la question de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sera au maximum écartée du programme des discussions.

L’ambassadrice russe, qui a rappelé que son pays est exclu du G7 depuis l’annexion par Moscou de la Crimée en 2014, a dénoncé les tentatives de plusieurs pays occidentaux d’exclure la Russie de certaines organisations internationales, estimant qu’elles représentaient une réaction «disproportionnée». Moscou salue «la position ferme» de l’Indonésie qui a répété que le G20 était un forum destiné à résoudre avant tout des questions économiques, a-t-elle noté. «Nous espérons vraiment que le gouvernement indonésien ne va pas céder à cette pression horrible qui est exercée, non pas seulement sur l’Indonésie, mais sur de nombreux pays dans le monde par les Occidentaux», a-t-elle escompté.

Pour leur part, Washington et ses alliés observent surtout la position de la Chine. Le conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan a indiqué que les Etats-Unis n’avaient «pas vu la Chine fournir de l’équipement militaire à la Russie», glissant que Washington «continuait à surveiller» de telles potentielles actions de la part des dirigeants chinois, selon lui. Joe Biden a l’intention à Bruxelles de «coordonner étroitement notre message» avec les Européens face à la Chine. «Nous parlerons d’une seule voix sur ce sujet» avec les Européens, a-t-il dit. En face, Pékin privilégie le discours du dialogue, se prononçant hier contre une exclusion de la Russie du prochain sommet du G20. «La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n’a le droit d’expulser un autre pays», a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

L’atout énergétique russe

Convaincus que la Chine ne dérogera pas à sa position à résoudre les conflits par la négociation et à ne pas faire usage de sanctions unilatérales, une attitude partagée par l’Algérie, les Etats-Unis mise sur d’autres formes de pression dont celle qui consiste, selon Jake Sullivan, à «annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique de l’Europe» et réduire sa dépendance au gaz russe. Un scénario peu fiable, disent les experts qui considèrent que les pays européens n’ont pas d’alternative sérieuse au fournisseur russe d’énergie. Certes, Washington a décrété un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Mais ces derniers continuent de couler à flot vers l’Europe, très dépendante des hydrocarbures russes et premier marché pour Moscou.

«Il est absolument évident que sans les hydrocarbures russes, si des sanctions sont imposées, les marchés du gaz et du pétrole s’effondreront. La hausse des prix des ressources énergétiques peut être imprévisible», a déclaré hier Alexandre Novak, vice-Premier ministre chargé de l’Énergie. Persuadé de cette réalité, le président Poutine a annoncé hier que son pays n’acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l’UE. «J’ai pris la décision de mettre en oeuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises», a dit le président russe lors d’une réunion gouvernementale, expliquant qu’il s’agissait d’une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. Le chef du Kremlin a demandé à la banque centrale et au gouvernement d’établir «dans un délai d’une semaine» le nouveau système qui doit être «clair, transparent» et implique «l’acquisition de roubles sur le marché» russe des changes.

Cette annonce a eu un effet immédiat sur la devise russe, qui s’est renforcée face à l’euro et au dollar, alors qu’elle s’était écroulée dès le 24 février, date d’entrée des forces russes en Ukraine. Il a également laissé entendre que d’autres exportations russes seraient concernées, les Occidentaux ayant gelé quelque 300 milliards de dollars de réserves russes détenues à l’étranger, mesure que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a qualifiée de «vol» mercredi. «Il est clair que livrer nos marchandises à l’UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d’autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous», a dit M. Poutine. A suivre. <