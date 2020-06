A chaque rendez-vous diplomatique sur la Libye, l’Algérie a toujours mis en garde contre la multiplication des agendas internationaux et leurs conséquences sur le conflit qui détruit ce pays voisin année après année. Cette mise en garde algérienne a «vieilli et n’a pas été écoutée», selon un commentaire d’un diplomate algérien. Elle reste toutefois d’une justesse que les évènements de la scène libyenne confirment aujourd’hui avec une accélération inquiétante.

Des acteurs internationaux et régionaux, qui n’étaient même pas dans les radars des experts et des médias, la Turquie en premier lieu, jouent aujourd’hui les premiers rôles. Ils ont bouleversé jusqu’au théâtre de la guerre entre le Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par les Nations unies et son rival de l’Est libyen, incarné par le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar. Et font apparaître une nouvelle donne qui fait aujourd’hui surgir le scénario d’une intervention directe de l’Egypte dans le versant oriental de la Libye et le risque d’une conflagration à grande échelle tant sont nombreux les pays qui ont une main ou un pied dans le pays voisin.

Face à cette situation, l’Algérie a une position de neutralité et d’appel au dialogue entre les frères ennemis. Si elle n’a pas beaucoup de sympathie pour Khalifa Haftar, et la réciproque est vraie, elle n’a jamais, officiellement, montré de l’hostilité à son égard ni à celui de son camp. Plusieurs fois, l’homme fort (très affaibli aujourd’hui) de Benghazi a fait le voyage à Alger. Samedi, 13 juin, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, proche de M. Haftar et présenté comme l’homme de la situation après l’échec de l’expédition lancée le 4 avril pour prendre Tripoli, est venu à Alger.

Sur sa visite surprise, les observateurs n’ont pas eu beaucoup d’indications précises sauf que le Président algérien a eu à prononcer récemment, avant cette visite, une phrase dont le sens est de confirmer la neutralité algérienne vis-à-vis de la guerre en Libye et de ses protagonistes. La solution dans ce pays «ne sera pas militaire», a déclaré Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre avec la presse nationale. Une déclaration qui indique qu’Alger voit d’un œil inquiet une poussée militaro-stratégique du GNA vers l’Est et une crispation des nombreux soutiens de Haftar.



Evolution aux conséquences désastreuses

Dès lors, on peut supposer raisonnablement que les discussions qui ont eu lieu samedi, 20 juin, entre le chef de l’Etat et le chef du Gouvernement d’union nationale, M. Sarraj, ont dû porter sur les moyens d’inciter au calme et à la retenue et prévenir contre les risques, selon des observateurs à Alger, d’une tentation du GNA qui, fort du parapluie militaire turc, serait incité à pousser la contre-offensive, contre les forces alliées à Haftar, jusqu’à Syrte et au-delà. Autrement dit, porter le «coup de grâce» au maréchal autoproclamé et ses alliés politico-militaires libyens et bouleverser totalement les calculs et les intentions des acteurs internationaux qui les appuient.

Une probabilité que l’état-major de l’armée égyptienne a dû certainement prendre en compte, sinon on ne comprendrait pas la «sortie» menaçante du Président Sissi et sa «ligne rouge» à ne pas franchir par le GNA. Un discours de dissuasion pour l’instant, mais dont le sens géo-sécuritaire et géoéconomique, éviter de voir à ses frontières des protagonistes hostiles et ne pas voir «le croissant pétrolier» libyen et ses ressources importantes tomber entre leurs mains, pourrait le faire suivre d’opérations et d’une force de frappe militaire. Une évolution aux conséquences désastreuses aux niveaux sécuritaire et migratoire – la Libye étant devenue un lieu de passage pour les migrants vers la Méditerranée et l’Europe- et dont les craintes pourraient, malgré la complexité du «jeu» international en Libye, donner une chance à l’initiative de médiation algérienne. A Alger, le 13 juin dernier, Aguila Saleh a semblé valider cette hypothèse en déclarant que le Président Tebboune «fera de son mieux pour réunir les Libyens». Il est allé plus loin en évoquant une «solution en accord avec les résultats de la conférence de Berlin» en janvier dernier. A l’époque, le chef de l’Etat avait proposé d’héberger à Alger un «dialogue» interlibyen. Cela est-il encore possible aujourd’hui ? Théoriquement, oui. Pratiquement, le bourbier libyen nous apprend que rien n’est garanti d’avance. Même les intentions les plus honorables.