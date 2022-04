Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a participé par visioconférence à une réunion de coordination du Groupe de contact arabe au niveau ministériel sur le conflit en Ukraine, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Cette réunion entre dans le cadre de la préparation de la visite des ministres des Affaires étrangères algérien, jordanien, soudanais, irakien et égyptien, prévue à Moscou et Varsovie, pour s’entretenir avec leurs homologues de Russie et d’Ukraine, a précisé la même source.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a pris part à la réunion, selon le communiqué.

Le Conseil de la Ligue arabe, réuni le 9 mars 2022 au Caire, avait décidé de mettre en place un groupe de contact arabe au niveau ministériel, constitué de l’Algérie, du Soudan, de l’Irak, de l’Egypte et du Secrétaire général de la Ligue arabe, pour «suivre et mener les consultations et les contacts nécessaires avec les parties concernées en vue de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise» ukrainienne.

