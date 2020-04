Près de trois semaines de confinement et la situation demeure toujours incertaine. Les Algériens suivent avec grand intérêt l’évolution d’une pandémie sans précédent dans leur pays et dans le monde. Il est vrai que les nouvelles n’invitent pas au soulagement ni à l’allégresse.

Sauf à tomber dans une insouciance suicidaire. Il y a un véritable relâchement dans l’enregistrement

du respect du confinement. Une tendance qui pourrait ajouter de l’inquiétude et compliquer les efforts de ceux qui combattent directement le mal dans les hôpitaux et les centre de soins. Il est vrai que le début du confinement à 15 heures provoque un effet entonnoir qui incite à une concentration de l’activité dans la matinée. Il est probablement précoce, aujourd’hui, en Algérie pour évoquer la fin de la période de confinement. L’arrivée du beau temps sera irrémédiablement propice à la tentation de vouloir passer plus de temps dehors. Il faudrait faire plus que jamais preuve de vigilance et du sens de la responsabilité. Certain pays dans le monde ont entamé la phase de dé-confinement, comme la Chine, qui reste probablement le seul Etat au monde à avoir littéralement maîtrisé

la propagation du virus. Certains, comme Singapour, ont un temps commencé à dé-confiner et sont vite revenus en arrière après avoir constaté que la propagation repartait à la hausse. En Algérie, le pic de la propagation n’est probablement pas très loin. Tout dépendra du respect

du confinement. C’est d’une logique implacable. Les citoyens dans leur globalité ont entre les mains l’issue d’une mesure sociale difficile et éreintante à la longue. Des règles à respecter dans l’avant et dans l’après. L’objectif est de limiter la contagion. Comment faire pour dé-confiner tout en imposant une discipline absolument rigoureuse à toute une société qui n’attend que de reprendre son activité dans la cité ? Il s’agit de mettre en place une véritable politique de test et d’isolement. Faire preuve surtout d’ordre, et d’humilité face à la maladie. Une maladie pour laquelle, pour l’heure, la médecine

n’a pas encore de réponse.