Les autorisations exceptionnelles de circulation préalablement délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger « sont prolongées et resteront en vigueur, sans besoin d’en délivrer de nouvelles« , et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 15 jours. « Suite à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires, en vertu des dispositions du décret exécutif n 20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant prorogation des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), le wali d’Alger porte à la connaissance de l’ensemble des citoyennes et citoyens de la capitale que le confinement sanitaire partiel est reconduit pour une durée de 15 jours, de 20 heures jusqu’au lendemain à 5 heures du matin », a rappelé lundi la wilaya sur sa page officielle Facebook. A ce titre, le wali d’Alger informe l’ensemble des autorités et des organes publics et privés ainsi que toutes les personnes titulaires des autorisations exceptionnelles délivrées par ses services et circonscriptions administratives après le 15 mai 2020 que « ces autorisations resteront en vigueur, sans besoin d’en délivrer de nouvelles », a poursuivi le communiqué. En outre, il a été décidé, ajoute la source, de « reconduire, pour une durée de 15 jours, l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers la wilaya d’Alger, hormis le transport des personnels et celui des marchandises« , et de « suspendre l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends dans le territoire de la wilaya, exception faite pour les taxis ».

