Une caravane de solidarité constituée de 21 camions de produits alimentaires et agricoles, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a té destinée, ce mardi, à la population de la wilaya de Blida, soumise depuis une semaine à un confinement total, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), rapporte l’APS. Selon le représentant du ministère de l’Agriculture, Mohamed Missoum, indique la même source, « il s’agit d’un don de solidarité constitué de 21 camions chargés de 1.200 qx de pomme de terre,10 qx de poulet, et 4.300 plateaux d’œufs, outre d’importantes quantités de lait« , a-t-il indiqué. Ajoutant que ces aides sont destinées à être distribuées, en coordination avec les autorités locales et les comités de quartiers, au profit des populations des zones d’ombre et autres citoyens rencontrant des difficultés à gagner leur pain quotidien, à cause du confinement total imposée à la wilaya, depuis mardi dernier. Mohamed Missoum a assuré que « ces aides seront distribuées, de nuit, en toute transparence. Elles seront acheminées à leurs bénéficiaires dans le secret total, en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, émises, hier lundi, lors de sa visite dans la wilaya et préconisant le secret dans la distribution des aides aux citoyens, afin de préserver leur dignité« .

