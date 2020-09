Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger « sont valides et en vigueur », et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du premier septembre, a annoncé, mardi, la wilaya d’Alger. « Suite à la décision du Premier ministre dans le cadre de la démarche progressive et souple adoptée par les autorités publiques pour la gestion de la crise sanitaire, le wali d’Alger porte à la connaissance de l’ensemble des citoyens de la capitale qu’il a été décidé de reconduire le confinement partiel à domicile appliqué et prévu par le décret exécutif 20-159 du 13 juin 2020, et ce pour une durée de 30 jours, à compter du 1er septembre 2020, de 23h00 jusqu’à 06h00 », a précisé un communiqué de la wilaya.

