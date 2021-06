Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a transmis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi passé, un rapport portant sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence nationale sur la relance économique, tenue les 18 et 19 aout 2020, a indiqué lundi un communiqué de cette institution. Le CNESE, explique le document, avait organisé récemment des rencontres-débats regroupant les représentants des départements ministériels et institutions nationales, consacrées au suivi de la mise en œuvre desdites recommandations et ses déclinaisons opérationnelles inhérentes aux mesures d’urgence et de court terme à fin 2021. Le CNESE a également indiqué qu’il avait procédé à une première évaluation à la fin de l’année 2020, «qui a été sanctionnée par un rapport transmis au président de la République en février 2021 ». A rappeler que M. Tebboune avait présidé le 18 aout 2020 l’ouverture de la conférence nationale sur le plan de relance. Cet évènement a été organisé autour de onze (11) ateliers, à savoir : le développement agricole, le développement industriel, développement minier, développement des ressources énergétiques, financement du développement, comment faciliter l’investissement, micro-entreprises et start-ups, développement des secteurs de soutien, maitrise du commerce extérieur, industrie pharmaceutique, filière BTPH. Il a réuni le gouvernement et ses partenaires afin de mettre en place un mode opératoire susceptible d’asseoir un nouveau modèle de croissance et de développement, basé sur la diversification et la durabilité, rappelle le CNESE. (APS)

