Par Sihem Bounabi

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine organise, le 7 mars prochain à l’hôtel El Aurassi d’Alger, sa 15e Conférence nationale autour de la thématique « Réforme réglementaire et impact sur le développement économique et professionnel de la filière pharmaceutique ».

Le vice-président du Snapo, Karim Merrheim, a lancé un appel à tous les pharmaciens d’officine et les acteurs du secteur à participer à cette journée nationale qui « va aborder de manière générale les conditions de travail des pharmaciens d’officine et également les défis qui attendent la profession » dans une vidéo diffusée sur un site dédié à la santé.

Le vice-président du Snapo souligne également que «les pharmaciens d’officine vivent, ces dernières années, une situation économique difficile, accentuée par la pandémie de la Covid. Une conjoncture marquée par des ruptures et des perturbations dans la disponibilité des médicaments et une baisse de la marge bénéficiaire fragilisant encore plus une situation économique précaire ».

175 pharmacies déposent le bilan annuellement

Karim Merghemi illustre ces propos en affirmant que, selon une étude sur le terrain menée par le Snapo, il ressort qu’en moyenne « une pharmacie baisse le rideau toutes les 24 heures », ce qui au final donne une moyenne de « de 175 pharmacies qui déposent le bilan annuellement ». Il commente que cet indicateur du nombre de pharmacies qui sont en train de fermer les unes après les autres met en exergue la difficulté de l’environnement économique difficile que traverse la profession de pharmacien d’officine.

Pour rappel, la problématique de la réglementation sur l’installation et le transfert de pharmaciens d’officine était au centre d’un véritable bras de fer entre le ministère de la Santé et la profession. Tout a débuté avec l’annonce du ministère de la Santé d’un changement de la réglementation et notamment le numerus clausus définissant la répartition géographique des pharmaciens d’officine selon les besoins de la population. Cette annonce a été suivie par une levée de boucliers des pharmaciens avec l’annonce du Snapo d’une grève nationale. Finalement, le dialogue a été rétabli entre le ministre de la Santé et le Snapo est une commission mixte, avec des membres des deux parties, a été installée pour traiter ce dossier.

Le ministère de la Santé s’est ainsi engagé à ce que « toute révision des textes concernant l’exercice des pharmaciens d’officine et notamment la révision portant sur les installations, les ouvertures, les transferts et les fermetures d’officines se fera dans un cadre de concertation et de transparence», avait déclaré le président du Snapo, Messaoud Belambri.

Le groupe de travail va se pencher sur la révision de la réglementation notamment concernant l’exercice du pharmacien d’officine et les textes d’application de la loi de la santé 2018 et tous les volets et aspects de la réglementation des officines pharmaceutiques.

Ainsi en plus de la révision des modalités de création et d’attribution des officines, la commission mixte va également se consacrer à la préparation des textes d’application de la loi sanitaire 2018, dont ceux portant sur le statut des pharmaciens assistants, l’exercice de la profession notamment concernant les emplacements, les services de gardes et les services liés à la santé.

