Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé lundi à Alger la cérémonie d’ouverture de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et du Général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP).

Articles similaires