PAR MILINA KOUACI

Les représentants des 14 syndicats autonomes activant sous la bannière de la Confédération des syndicats algériens (CSA) ont décidé l’organisation de deux jours de grève nationale les 26 et 27 avril. La CSA n’a pas manqué de marquer sa « désapprobation » du décret présidentiel 22-138 qui a prévu une augmentation de 50 points indiciaires.

La dernière augmentation salariale n’a pas été du goût des syndicats autonomes, dont la CSA, constitué de 14 syndicats de différents secteurs. La CSA a déjà mis en garde de tentatives d’opérer une « augmentation symbolique » ne servant qu’à calmer provisoirement la masse salariale.

Après avoir agité la menace de grève, la CSA « lasse » d’attendre la prise en charge de leurs revendications sociales, a décidé d’observer une grève de deux jours pour réclamer, particulièrement, l’amélioration du pouvoir d’achat. Les syndicats ont manifesté leur désapprobation quant à l’augmentation du point indiciaire de 50 points, qui ne contribue pas à rééquilibrer le pouvoir d’achat qui est en constante dégringolade. Une situation qui les a conduits à agiter la menace de grève.

La CSA juge que la dernière hausse salariale est insignifiante car il s’agit d’augmentations brutes qui varient entre 2 000 et 6 000 DA et qui sont soumises aux différentes retenues (IRG, sécurité sociale…). Les syndicats la constituant dénoncent, par ailleurs, le fait de ne pas les associer à la prise de décision. Ces derniers ont toujours revendiqué une augmentation de la valeur du point indiciaire, actuellement à 45 DA, à plus de 100 DA. Ils accusent explicitement le gouvernement de ne pas respecter ses engagements. Il a promis de relever à la hausse la valeur du point indiciaire qui stagne depuis 2007, mais par la suite, il a décidé de revoir le nombre de points indiciaires. « Nous avons fait une comparaison entre la valeur du point indiciaire qui est de 45 DA avec le montant de la zakat dans la même période (2007) qui était de 35 DA. En 2021, le montant de la zakat, calculé sur la base du prix de l’or et de l’inflation, est passé à 120 DA alors que celui du point indiciaire est resté le même dans un contexte où l’inflation est galopante », dénonce M. Amoura. La CSA reproche, également, de n’avoir pas associé le partenaire social à la concertation. « Il est inacceptable que les autorités prennent des décisions sans associer les syndicats autonomes », déplore le coordinateur de la CSA.

La CSA demande, par ailleurs, de mettre en place un observatoire national du pouvoir d’achat.

