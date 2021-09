L’Algérien Raouf Salim Bernaoui a été élu au poste de vice-président de la Confédération africaine d’escrime, lors de l’assemblée générale élective de l’instance africaine organisée à M’bour au Sénégal.

Bernaoui, ancien président de la Fédération algérienne d’escrime et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, a obtenu 28 des 30 voix des votants.

De leur côté, les deux autres Algériens, Nassim Islem Bernaoui et Hadi Islem Bilal, ont été admis en tant que membres au sein de la Confédération continentale: le premier au sein de la commission d’arbitrage et le second au sein de la Commission des compétitions.

Par ailleurs, l’ancien ministre sénégalais des Sports et président de la Fédération sénégalaise d’escrime, Mbagnick Ndiaye, a été réélu pour un 4e mandat à la présidence de la Confédération. Il a battu le candidat ghanéen Mohamed Mahadi par 21 voix contre 8.

Articles similaires