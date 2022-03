Par Bouzid Chalabi

Les opérateurs économiques versés dans l’activité de l’importation de produits et marchandises destinés à la revente en l’état, qui se sont retrouvés en situation d’impasse conséquemment au durcissement des conditions d’importation, voient enfin le bout du tunnel.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a, en effet, décidé que les certificats de respect des conditions d’importation, exigés aux opérateurs activant dans l’import, délivrés avant le 15 février 2022, restent en vigueur jusqu’à la fin de leur période de validité.

«Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques activant dans le secteur de l’importation des matières premières, des produits et des marchandises destinés à la revente en l’état, que l’amendement du modèle de certificat attestant du respect des conditions d’importation concerne uniquement les certificats établis à partir du 15 février 2022», a indiqué à propos le ministère dans un communiqué. «Quant aux certificats extraits avant cette date, ils demeurent valables et recevables pour toute opération de domiciliation bancaire ou de dédouanement des marchandises importées», a-t-il ajouté. Pour le ministère, ces mesures interviennent conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-94 du 9 mars 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n 05-458 du 30 novembre 2005, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état.

Ainsi, les certificats extraits avant la date du 15 février restent valides et acceptables dans tous les règlements bancaires ou le dédouanement des marchandises importées. C’est donc une véritable délivrance pour tous les importateurs qui n’ont pas pu réceptionner leurs conteneurs en souffrance dans les ports du pays faute du certificat de respect établi à l’entame de cette année.

Faut-il rappeler que la dernière condition, à savoir l’exigence de fournir dans le dossier de demande un certificat de respect des conditions d’importation, a mis dans l’embarras plus d’un importateur, dont les conteneurs ont été bloqués depuis l’entrée en vigueur, le 15 février dernier, de la nouvelle mesure dans la procédure d’importation de matières premières ou de produits et articles destinés à la revente en l’état. Un blocage qui induit des pertes financières aux importateurs touchés par cette mesure, priés d’honorer des frais de surestarie élevés de conteneur. Autrement dit, le coût du fret plus élevé va pousser l’importateur sous le coup de ce dispositif de revoir à la hausse le prix de vente de ces articles. Ce faisant, il y a lieu de rappeler que de nombreux opérateurs concernés ont qualifié la nouvelle condition à l’import comme étant «irréfléchie» autant pour l’importateur que pour les consommateurs. Sur ce dernier point, l’Apoce s’est dite, à travers un communiqué largement diffusé, très inquiète quant aux retombées de ce dispositif sur le consommateur, contraint à payer plus cher un produit importé par la suite du durcissement des conditions d’importation. Comme repris dans notre édition du lundi 21 mars, l’Apoce a appelé à lever exceptionnellement l’exigence d’un certificat de respect des conditions d’importation, du moins jusqu’à la fin du mois de Ramadhan.

«Cette obligation d’actualisation (de certificat de respect) n’a pas pris en considération la quantité énorme de marchandises, ainsi que les longues files d’attente devant les directions de commerce. Et sachant que la délivrance des nouveaux certificats nécessitera plusieurs semaines pour être signée par les directions de commerce. Cet état de fait marqué par l’arrêt du dédouanement des marchandises aura plusieurs conséquences, dont une congestion au niveau des ports, un renchérissement des tarifs d’entreposage et des surestaries. Sans oublier l’autre volet relatif à une pénurie des produits de consommation avec comme corollaire un renchérissement des prix à l’approche du mois de ramadan», avait alerté Mustapha Zebdi.

Un appel qui semble être entendu, puisque selon la directive du ministre du Commerce, ce sont les importateurs qui vont échapper aux conséquences directes de ne pouvoir réceptionner leur conteneur à leur grande satisfaction. Nous en saurons un peu plus dans les jours qui viennent. n

