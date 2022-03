PAR NAZIM BRAHIMI

Le coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS) Fethi Gharès a retrouvé, depuis hier, sa liberté à la faveur du verdict prononcé à l’issue de son procès en appel.

Ecopant d’un an de prison dont 6 mois avec sursis, l’homme politique a pu retrouver les siens après avoir été mis sous mandat de dépôt le 1er juillet 2021. En première instance, tenue au mois de janvier dernier, il a été condamné à 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA. Le chef du MDS était poursuivi pour «atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué, diffusion au public de publications pouvant porter atteinte à l’intérêt national, diffusion d’informations pouvant porter atteinte à l’unité nationale, diffusion d’informations pouvant porter atteinte à l’ordre public».

Réagissant sur facebook, Saïd Salhi de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH) a exprimé son «soulagement» de voir Fethi Gharès revenir «parmi sa petite famille et sa grande famille politique après 6 mois de détention arbitraire». Dans une vidéo à sa sortie de prison, le chef du MDS a déclaré : «Nous sommes clairs. Nous militons pour mettre fin à l’injustice et bâtir l’Algérie du serment de Novembre pour qu’elle soit la Mecque des révolutionnaires et des libertés.»

Le procès du responsable du MDS s’est tenu, faut-il le rappeler, le 26 décembre dernier après plusieurs reports. Dans ses réponses aux questions du juge, le leader du MDS a qualifié son procès de «politique», «c’est le coordinateur d’un parti qui est poursuivi», ajoutant avoir «critiqué le règne des années Bouteflika».

Sur sa lancée, Gharès a déclaré : «Cela fait 6 mois que je suis en détention provisoire. Suis-je un danger pour le pays ? Je ne vais pas fuir le pays. Je n’ai pas de passeport. Je ne fuirai pas mon pays comme l’ont fait Khaled Nezzar et Chakib Khelil.»

Pendant cette période de détention, le collectif de défense de Fethi Gharès a dénoncé la détention «arbitraire» de ce dernier ainsi que l’inaction de la justice dans l’instruction de son dossier. <

