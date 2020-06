Après avoir été condamné vendredi par le Tribunal de Blida à une peine de 4 ans de prison ferme dans l’affaire «d’abus de fonction», Abdelghani Hamel a rendez-vous à nouveau aujourd’hui avec le Tribunal de Sidi M’hamed, où va se dérouler son procès en appel dans l’affaire d’enrichissement illicite» et de «détournement de foncier».

Le Tribunal de Sidi M’hamed a prononcé, dans cette affaire au mois d’avril dernier, une peine de 15 ans de prison ferme contre l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et une amende de 8 millions de DA. Le même tribunal a prononcé une peine de 2 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende contre l’épouse du principal accusé, Mme Annani Salima, alors que le fils aîné de l’ancien DGSN, Amiar Hamel, a été condamné à 10 ans de prison ferme et à une amende de 6 millions DA. Hamel Mourad, l’autre fils de Hamel, a été condamné, lui, à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars au moment où Chafik a été condamné à 8 ans de prison et une amende de 5 millions de dinars d’amende. La fille, Hamel Chahinaz, a été condamnée à 3 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars, les sociétés des fils d’Abdelghani Hamel ont également été condamnées à verser une amende de 32 millions de dinars.

Concernant les ministres accusés dans la même affaire, Boudiaf Abdelmalek a été condamné à 3 ans de prison et une amende de 1 million de dinars. Le même verdict a été rendu à l’encontre de l’ancien wali d’Oran et ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, a été condamné à 3 ans de prison, tandis que l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 1 million de dinars. Mohamed Rehaïmia, ancien Directeur général de l’OPGI d’Hussein Dey, a été condamné à 3 ans de prison, assortie de 500 000 DA d’amende et l’ex-Directeur général du même Office, Mohamed Rehaimia, a été condamné à 3 ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars.

Pour rappel, l’ex-DGSN Abdelghani Hamel est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, principalement liées au «blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux». Le Tribunal de Sidi M’hamed a décidé de saisir tous les biens et sociétés appartenant à la famille Hamel. Bouamrane Ali, l’ex-Directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa, et Khaldoun Abderrahim, l’ancien Directeur de l’Industrie par intérim de la wilaya d’Oran, ont été condamnés à 2 ans de prison dont un an avec sursis.

Le Chef du service technique de l’Agence foncière d’Alger, Hmirat Djelloul, a été condamné à 2 ans de prison ferme, dont un an avec sursis, alors que Bali Ali, un promoteur immobilier, a été condamné à un an de prison avec sursis.



Pouvoir d’influence et détournement

Les péripéties de ce procès ont révélé l’étendue de la prédation et des passe-droits qui s’est exercée sous la haute protection et l’influence sans limite de l’ancien patron de la Police nationale.

Une longue liste de biens immobiliers et terrains a été révélée à cette occasion où est cité, pêle-mêle, une villa à Bir-el-Djir, à Oran, acquise en 2006 contre un montant de quinze millions, un logement acquis dans une coopérative militaire et acheté à 800 millions, une maison de 111 mètres carrés en bord de mer à Oran, une autre de 318 mètres carrés à Douaouda et un logement à Tlemcen.

Il est également question d’un autre terrain à Staouéli, de deux autres assiettes de terrain à Es-Senia dans la wilaya d’Oran.

S’agissant des comptes bancaires, le procès a révélé l’existence de 25 comptes bancaires ouverts au nom de Hamel domiciliés dans plusieurs agences à l’instar de la BEA, à Rouiba, El-Mouradia, Chéraga, Bordj-el-Kiffan, Oran, Béjaïa, El-Attaf, plusieurs comptes à la Cnep, deux comptes CPA, et un compte courant.

S’agissant de Chafik Hamel, il possède de multiples biens immobiliers et des lots de terrain en son nom dans les wilayas d’Alger et d’Oran et un logement… social.

Tout comme il a procédé à l’ouverture d’un nombre de sociétés et son implication en tant qu’associé dans d’autres, ainsi que sur sa possession de 16 comptes bancaires.

L’épouse d’Abdelghani Hamel a bénéficié, elle, de neuf locaux dans la commune d’Ouled Fayet et d’un appartement à Sétif, des actions dans des entreprises, une boîte de communication et de publicité et un compte de 7 000 euros. Lors du procès, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, appelé en tant que témoin, a soutenu avoir donné des instructions pour accorder des avantages aux fils de l’ancien DGSN. «J’ai pris connaissance de l’affaire du foncier octroyé aux fils de Hamel dans la wilaya de Tipasa dans un cadre sécuritaire lors d’un Conseil ministériel restreint», avait-il révélé.