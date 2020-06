L’inquiétude gagne en intensité chez les travailleurs de Sovac. Alors que l’arrêt des activités de l’usine Sovac Production Algérie, à Relizane, avait, déjà depuis quelques mois, poussé au chômage technique la grande majorité des effectifs du groupe automobile, voilà que les événements se précipitent et que la situation empire pour ces derniers à travers la condamnation, mercredi dernier, du PDG de Sovac, Mourad Oulmi, et de son frère Khider, pour des peines respectives de 10 et 7 ans de prison ferme, assorties de fortes amendes.

En plus de ces deux accusés, d’autres peines lourdes sont tombées dans cette nouvelle affaire des projets automobiles qui font parler d’eux au niveau de la justice. Il s’agit notamment de l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines Abdesselem Bouchouareb, et l’épouse de Mourad Oulmi, tous deux en fuite, qui ont écopé de 20 ans de prison ferme chacun, plus un mandat d’arrêt international, ou encore l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, condamné, quant à lui, à 12 années de prison ferme.

Le procès Sovac a donc rendu son verdict au Tribunal de première instance et, en attendant l’appel que s’apprêteraient à interjeter les avocats, dont ceux chargés de défendre le patron de Sovac, les employés de l’entreprise sont dans le désarroi face un à scénario qui risque de les mener carrément à la perte de leur outil de travail. Car, en plus des condamnations prononcées à l’encontre de Mourad Oulmi et de son frère Khider, ces derniers risquent d’être dépossédés de la quasi-totalité de leur biens, dont même ceux inscrits aux noms des sociétés qu’ils détiennent et dont le groupe Sovac, ou encore l’entreprise Soprem (Jaguar Land Rover), font partie.

Et pour cause. La justice avait décidé, dès la finalisation de l’enquête judiciaire menée par le Tribunal de Sidi M’hamed, de saisir à titre conservatoire l’ensemble de ses biens ainsi que ceux de Oulmi Nabil, frère de Mourad et Khider. Le Parquet a également ordonné le gel de leurs comptes bancaires.

Cette saisie est momentanée, avaient expliqué les avocats des accusés quelques jours avant l’ouverture de leur procès, précisant que cette démarche visait à barrer la route à toute tentative de vente de biens à laquelle pouvaient recourir les concernés. Cependant, la saisie définitive ne pourra s’effectuer qu’après la condamnation définitive des mis en cause, a-t-on souligné. Mais, en attendant, les travailleurs de Sovac ne savent plus à quelle porte frapper. C’est pourquoi, après leur sit-in tenu devant le Tribunal de Sidi M’hamed, samedi dernier, pour afficher leur surprise face au réquisitoire du Procureur de la République, ils sont revenus à la charge deux jours après, en organisant un rassemblement au siège de Sovac à Chéraga, pour interpeller le président de la République sur leur situation. Sur les nombreuses pancartes brandies, on pouvait lire, entre autres, «Sovac Algérie nourrit 15 000 familles».

C’est dire que, bien plus que l’emprisonnement du PDG de l’entreprise, c’est l’avenir de leur outil de production qui inquiète les travailleurs de Sovac, notamment ceux qui n’ont pas la chance et le loisir de changer d’employeur à leur guise pour des postes de responsabilité fortement rémunérateurs, faut-il le préciser.

L’inquiétude des employés monte aussi sous l’effet de certains échos ayant fait état, il y a quelques semaines, de la décision prise par le groupe allemand Volkswagen de mettre fin à son partenariat avec Sovac dans le cadre de l’usine de Relizane. Une rupture qui risquerait de s’étendre à la représentativité commerciale avec le retour des concessionnaires et l’importation de véhicules neufs. En effet, le représentant historique de Volkswagen en Algérie risquerait d’être écarté par Volkswagen au profit d’un autre partenaire. Et sur ce dossier précis, des sources annoncent déjà un déploiement du groupe GBH, présent déjà en Algérie à travers sa filiale Saïda (Citroën, DS et Scania) ainsi qu’à travers les pneus Pirelli et l’enseigne de location de voitures «Jumbo Car», qui serait en train d’essayer de convaincre le groupe allemand pour décrocher la représentation de ses différentes marques à succès mondial (VW, VW Utilitaire, Seat, Skoda et Audi).

Un objectif qui devient plutôt facile à réaliser au vu de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le géant aux pieds d’argile Sovac. Mais attendons pour voir plus clair…<

