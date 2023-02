L’incubateur Filaha Innov lance en ce début d’année 2023 l’Africa Sipsa Innov Award. Ce concours ouvert aux postulants algériens et africains est à sa troisième édition. Il s’adresse aux porteurs d’idées et de projets innovants dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la pêche et de l’aquaculture. Autrement dit, aux startups intervenant dans la production agricole ou dans la fourniture de solutions innovantes pour les exploitants à tous les niveaux de la filière…

Par Lyes Sakhi

Certains des responsables de ces startups, hommes et femmes, se sont d’ailleurs déplacés au Fayet Club, quartier général de l’incubateur à Ouled Fayet, jeudi 2 février 2023, pour présenter, lors d’une demi-journée d’exposition, les activités qu’ils exercent déjà ou qu’ils s’apprêtent à lancer.

Il s’agit, pour la plupart, d’opérateurs et d’opératrices de différentes générations et de divers horizons socio-professionnels et dont l’identifiant commun est d’avoir développé en tant que start-ups des concepts d’entreprise qu’ils cherchent à concrétiser par la recherche d’un accompagnement technique et surtout du financement nécessaire.

Une minorité, celle qui a déjà un parcours d’entreprise dans le monde agricole ou qui a eu l’opportunité de disposer de fonds propres, grâce aux « soutiens familiaux » notamment, est déjà opérationnelle mais au point crucial – et peut-être déterminant – de performer davantage ses projets en accédant aux crédits et au marché qu’elle cherche à cibler.

L’offre réelle ou à venir de ces exposants qui viennent de différentes régions du pays est surprenante par sa diversité. Elle s’étend de celle du bureau d’études pour aider au développement des produits et des solutions industrielles dans l’agro-alimentaire, jusqu’à la production de l’alimentation animale à base d’insectes, en passant par le traitement de l’eau et la fabrication de vitamines et compléments alimentaires à partir de produits bio.

Au milieu, il y a celle des artisanes dont celles fraîchement sorties des universités et qui se spécialisent dans la production et la vente des produits maraîchers ou culinaires comme l’huile d’olive et le pain traditionnel. On a pu observer également qu’un chercheur-universitaire qui dirige un bureau d’étude (TAER /RD) dans la région de Sidi-Bel-Abbès propose un prototype de drone pour la surveillance des cultures et la prévention contre les incendies de forêt.

Procédant au lancement officiel du concours pour une compétition dont le trophée portera cette année le nom de feu Sid-Ahmed Ferroukhi, ancien secrétaire général du ministère de l’Agriculture, ancien ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, disparu en juin 2022, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des micro-entreprises, a affirmé que son département « n’épargnera aucun effort de soutien aux startups » algériennes du champ.

Yacine ElMahdi Oualid a ajouté que ce soutien ira à des opérateurs qui développent des produits et des solutions pour le monde agricole et rural en adéquation avec l’objectif des pouvoirs publics de «renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire de l’Algérie ». Son département, a-t-on compris du débat qui a marqué l’évènement, est appelé à répondre à la question du recensement des startups qui interviennent dans l’agro et dans l’agro-industrie. Il est attendu sur celle du financement, sachant que de nombreuses « jeunes pousses » sont en dehors du radar de la finance. Nombre d’entre elles, prévient un expert, sont menacées de mortalité, car n’arrivant pas à transformer leurs projets en entreprise viable et durable.



Opportunités nationales et africaines

Rendant hommage à feu Sid-Ahmed Ferroukhi, dont la famille était présente à la cérémonie du coup d’envoi du concours, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, s’est dit sensible à ce constat « à condition que les porteurs de projets aient une ambition et une pertinence économique », dira-t-il dans une déclaration à Reporters. Il a appelé à poursuivre « les efforts qu’il avait déployés pour soutenir les acteurs des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche ». « Un engagement », dira Rabiâ Zerrouki, aujourd’hui membre de l’incubateur Filaha Innov, qui a compté avant sa retraite parmi les collaborateurs du ministre disparu et qui a occupé le poste de directrice de la pêche à la wilaya d’Alger.

L’Africa Sipsa Innov Award est ouvert aux exposants et co-exposants du prochain salon SIPSA-Filaha qui aura lieu du 22 au 25 mai 2023. Ses thématiques sont l’innovation dans les systèmes de productions agricoles et dans la valorisation des produits agro-alimentaires et des ressources halieutiques. Les lauréats bénéficieront d’une intégration dans l’incubateur « Filaha Innov », d’un accompagnement personnalisé, ainsi qu’une « récompense issue des sponsors du concours ».

Le président de l’incubateur Filaha Innov, Amine Bensemmane, indiquera que ces gagnants seront déclarés comme tels par la commission chargée d’évaluer leurs projets par « l’importance du projet, son efficacité technique et économique à répondre au problème ciblé et par son adéquation aux besoins du monde productif ». «Les participants au concours vont bénéficier de la visibilité de leur initiative auprès des visiteurs. Ils bénéficieront d’un espace d’exposition gratuit et auront l’opportunité de négocier des partenariats pour le développement de leurs projets à l’échelle nationale et continentale », ajoutera-t-il.

M. Bensemmane, également président GRFI (Groupe de réflexion Filaha Innov), fera observer que « la dimension panafricaine qu’aura le salon élargira cette opportunité » à l’appui de problématiques et de préoccupations « communes » telles la « sécurité alimentaire, le changement climatique, la lutte contre le stress hydrique, la revitalisation des territoires ruraux, la protection de la biodiversité et le développement durable ». A suivre.