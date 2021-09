Le jeune cavalier Remili Fares du club équestre «Etrier Oranais» a remporté le grand prix juniors de saut d’obstacles, disputé au centre équestre «Cavalier d’Oran». Le jeune cavalier Remili montant «Virgule» s’est illustré de fort belle manière en décrochant la première place avec un sans faute sur des obstacles de 1,25 mètre, devant Ismail Meznate du club de Ouled Fayet et Abderrahim Benmouhoub du Club Hippique de la Mitidja (Blida). Cette épreuve jeunes comptant pour la 1ère semaine du concours national de saut d’obstacle, a regroupé 23 cavaliers juniors et des chevaux de 5 ans et plus. Les passionnés de l’équitation ont eu droit à des spectacles de haute facture où la grâce et la beauté du cheval le disputaient à l’élégance et l’expérience. En épreuve du 2eme tour du challenge mondial A, B et C, les cavaliers des clubs formateurs de l’Etrier Oranais, Ouled Fayet, Ecuador et le CHM Blida ont réalisé de belles prestations lors de ce 2ème tour du challenge mondial dans les trois catégories A, B et C avec un sans-faute. Ce challenge mondial composé de trois tours, à l’issu duquel les cavaliers qui réalisent les meilleures performances dans la catégorie A seront qualifiés à la phase finale du challenge mondial de FEI, prévu en juillet 2022 à Aachen (Allemagne). Dans l’épreuve des cadets, le grand prix sur une hauteur de 1,15 mètre est revenu au jeune cavalier Boubeker Mohamed du club équestre Ecuador de Blida. Cette première semaine du concours national sera clôturé samedi en fin d’après-midi avec les grands prix une et deux étoiles seniors. Cette manifestation de sport équestre, organisée du 23 septembre au 9 octobre, en trois week-ends par le club hippique « Cavalier d’Oran», en collaboration avec la Fédération de cette discipline, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévus à Oran en 2022. Elle a enregistré la participation de plus de 250 cavaliers cadets, juniors et seniors d’une vingtaine de clubs équestres du pays. n

