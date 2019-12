La doublette du MC Jdiouia Assous- Fellahi a remporté le trophée du concours national de pétanque jeu court cadets, clôturé vendredi soir au boulodrome de Mers El Kébir, en battant en finale leurs adversaires de Hadjout Dawawi et Mennadi. La troisième place est revenue à la paire Mihoub et Radjaa de Sidi Chahmi d’Oran. Au tir de précision, la palme est revenue au jeune Khaldi Réda du club amateur «Ouarsenis» de Mers El Kébir devant Moulay Ali du MC Jdiouia. Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été «appréciable» et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive et conviviale en présence d’un public nombreux. Ce concours national d’une journée, organisé par le club amateur de pétanque «Ouarsenis» de commune de Mers El Kébir en collaboration avec la Fédération algérienne des sports de boules (FASB) et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, a regroupe 28 doublettes de six wilayas du pays, à savoir Tipaza, Mostaganem, Mascara, Relizane, Aïn Témouchent et Oran. Une cérémonie de remise des prix et des trophées a clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres de Fédération des sports de boules et de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran.n

Articles similaires