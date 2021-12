Ooredoo a organisé dans la soirée du lundi 13 décembre 2021, au Centre International les Conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 14e édition de son concours journalistique Media Star.

L’évènement a été marqué notamment par la présence des ministres de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, de la Culture et des Arts, Mme Wafa Chaâlal, de la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’enfance, Meriem Cherfi ainsi que de nombreux invités officiels, des personnalités du secteur des médias et de la communication, de partenaires et de l’encadrement de Ooredoo.

Lors de cette soirée, un montage vidéo a été diffusé en hommage à tous les journalistes qui ont endeuillé le monde de la presse algérienne durant les deux dernières années et qui ont été notamment emportés par la pandémie de la COVID-19.

Placée sous le thème «Rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l’information dans les situations de crise», la 14eédition de Média Star a enregistré une participation appréciable des journalistes, avec plus d’une soixantaine de candidatures représentant les différents supports médiatiques.

Le jury de l’édition 2021 présidé par Dr. Atoui Malika, Doyenne de la faculté des sciences de l’information et de la communication, est composé de Nadjib Stambouli, Souhila El Hachemi, Nassim Lounes, Salim Aggar et Ramdane Djezairi en tant que représentant de Ooredoo.

Après les délibérations finales, le Jury a sélectionné 12 lauréats, sur un total de 63 participants, dans les quatre (04) catégories suivantes :

a CATEGORIE PRESSE ECRITE GENERALISTE ET SPECIALISEE :

• 1ER PRIX : LYNDA SLIMANI – JOURNAL ELIKAA

• 2EME PRIX : NADIA SLIMANI – JOURNAL ECHOROUK EL YOUMI

• 3EME PRIX : HAYET SERTAH – JOURNAL EL RAED

a CATEGORIE MEDIAS ELECTRONIQUES :

• 1ER PRIX : MOHAMED ABDELMOUMEN – ELBILAD.NET

• 2EME PRIX : ASMA BAHLOULI – ECHOROUKONLINE.COM

• 3EME PRIX : ZOUBIR FADEL – ANALGERIA .DZ

a CATEGORIE PRODUCTION RADIOPHONIQUE :

• 1ER PRIX : MOHAMED AMINE BEDRI– RADIO BLIDA

• 2EME PRIX : ABDERREZAK DENDANI – RADIO BORDJ BOU ARRERIDJ

• 3EME PRIX : NESRINE RABEHI – RADIO CORAN

a CATEGORIE PRODUCTION TELEVISUELLE :

• 1ER PRIX : RAHMA HAMLAT – ENNAHAR TV

• 2EME PRIX : ASMA BOUTOUCHE – EL WATANIA TV

a PRIX SPECIAL DU JURY : OMAR BOUDI – ECHOROUK NEWS

Il y a lieu de noter que les membres du jury n’ont pas décerné de prix dans la Catégorie Illustration de presse, dessin, caricatures et photo pour absence de candidatures.

En plus du trophée et de la reconnaissance témoignée à travers ce prix pour le travail accompli, les gagnants ont reçu des récompenses financières conséquentes dans chaque catégorie : 1er prix : 700 000 DA; 2e prix : 500 000 DA et 3e prix : 300 000 DA

Dans son message aux lauréats, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : «Le concours Media Star, incarne l’étroite relation qui lie Ooredoo à la grande famille de la presse algérienne, et reflète les efforts consentis par les journalistes afin de garantir aux citoyens le droit d’une information crédible. L’édition 2021 a mis en avant le rôle des médias et des réseaux sociaux dans la vie des citoyens notamment durant les situations exceptionnelles telle que la crise sanitaire que nous avons vécu. Je félicite les lauréats de cette 14ème édition, à qui je souhaite d’autres succès à l’avenir Inchallah.»

