Trois startups ont été sélectionnées, mardi à Alger, pour représenter l’Algérie à la 3ème édition du concours international «Entrepreneurship world cup» (EWC). Les lauréats ont été révélés lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel El-Aurassi, en présence du ministre de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, du PDG d’Algeria Venture, Sidi Ali Zerrouki, et de la présidente de Global entrepreneurhip network (GEN-Algeria), Fatiha Rachdi. Il s’agit de la startup «Zéro cash» (premier prix) qui propose une solution de paiement électronique pour les marchands, la startup Sign’O (deuxième prix) qui a développé une application destinée au sourds-muets, traduisant la langue des signes en langue parlée et la startup Met Africa (troisième prix) pour son application d’enseignement à distance. Les trois lauréats algériens participeront à la finale mondiale de l’EWC qui se tiendra à Riyad en mars 2023. L’Entrepreneurship world cup, une initiative mondiale lancée par GEN, devrait accueillir cette année plus de 100.000 entrepreneurs venant de 180 pays qui s’affronteront pour gagner 1 million de dollars (partagé entre les trois meilleurs projets), en plus des avantages en nature (perks), les formations et les opportunités d’investissement, selon les organisateurs. Pour sélectionner les représentants de l’Algérie lors de cette compétition internationale, 349 startups ont déposé leurs candidatures mais seulement 70 d’entre elles ont pu répondre aux exigences de l’EWC. Le processus de sélection en Algérie s’est échelonné sur plusieurs étapes organisées par GEN-Algeria en partenariat avec Algeria Venture, sous le parrainage du ministère de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises. Lors de son intervention, M. Oualid a souligné l’importance de cette compétition dans la promotion de l’entrepreneuriat et l’économie de la connaissance. n

Articles similaires