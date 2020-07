Ils sont 1 500, dont la moitié sont des étudiants et 30% des femmes issus des 48 wilaya, à s’être inscrits à la compétition «HackAlgéria#Post-Covid-19», organisée par le Forum des chefs d’Entreprise (FCE), qui démarre aujourd’hui et s’étalera sur trois jours jusqu’au 3 juillet courant.

«Cette compétition se veut un soutien à la culture de l’intelligence collective et du travail collaboratif, car nous sommes convaincus que les solutions innovantes et réalisables viendront de nos matières grises pourvu que l’occasion soit donnée de le prouver», souligne Mohamed Sami Agli, président du FCE et du jury d’un très haut niveau, qui va désigner les lauréats de ce concours. Ce dernier, qui se prononçait à l’occasion du lancement officiel de la compétition, hier, au siège du FCE, a en outre fait savoir aux médias que «le but recherché à travers cette compétition est de mettre en évidence les compétences algériennes, porteuses de projets viables et d’un grand intérêt pour le pays». Et d’annoncer dans la foulée : «Le FCE va lever des fonds à hauteur de 10 millions de dinars pour chacun des 15 lauréats de ce concours, afin qu’ils puissent mener à terme leur projet et son passage à exécution sur le terrain.»

De son côté, le vice-président du FCE, Djaoued Salim Allal, cheville ouvrière de ladite compétition, a expliqué que «cet évènement public en ligne invite les développeurs, les entreprises innovantes, les acteurs technologiques, les créatifs et tous ceux qui veulent unir leurs forces pour mettre, virtuellement, les esprits en commun et fédérer les solutions innovantes et pratiques pour contrer les crises que vit l’Algérie. Nous pensons que le Hack Algeria peut non seulement résoudre des problèmes cruciaux à travers des solutions pratiques, mais aussi aider à unir les développeurs et les innovateurs motivés pour trouver des solutions techniques et technologiques à des problématiques réels que vivent les citoyens, les entreprises ou les administrations.»

A propos des projets en compétition, le président de JIL/FCE et organisateur de la compétition en a donné les détails. Ainsi, selon ce dernier, «après le lancement des inscriptions le 17 mai 2020, la plateforme Hack Algeria a enregistré plus de 350 idées réparties sur 1 500 participants. S’en est suivie une première sélection et où le comité d’organisation a retenu 171 projets répartis en 63 dans la Santé, 47 autour de la société, 30 pour l’économie, 19 dans la gouvernance et enfin 12 dans la finance FinTech». Et d’ajouter : «Ces 171 projets vont entrer en compétition très serrée pour sélectionner 5 lauréats dans chacune des 3 catégories, à savoir celle de la meilleure Initiative (5 gagnants), réservée à des porteurs d’idées émanant de la société civile avec comme récompense une somme symbolique de 500 000 DA et une assistance technique et juridique pour les associations. Seconde catégorie, la meilleure Avancée technique (5 gagnants), réservée aux chercheurs universitaires afin de faire sortir les résultats de la recherche des laboratoires et leur donner un véritable écho sur le terrain économique, en valorisant leurs résultats, d’une part. D’autre part, créer des solutions à forte valeur ajoutée s’insérant dans l’économie fondée sur la connaissance. Cette catégorie bénéficiera d’un accompagnement technique, une recherche de financement, d’un mentorat de haut niveau scientifique, assuré par des professeurs chercheurs. Cette catégorie bénéficiera d’un accompagnement technique, d’une recherche de financement, d’un mentorat de haut niveau scientifique assuré par des professeurs chercheurs et docteurs de renom tels que Kamel Youcef Toumi, Noureddine Melekchi et Belgacem Haba. En dernier lieu, un voyage en immersion technologique à MIT et Harvard avec l’accompagnement du professeur Kamel Youcef Toumi. La catégorie meilleure Start-up (5 gagnants), une combinaison de progrès technique avec les modèles d’affaires innovants agiles et flexibles. Elle offre une force de frappe économique aux start-ups qui leur permet de relever les différents défis nationaux et internationaux auxquels fait face notre économie. Cette catégorie vise à détecter les pépites, mais surtout de les accompagner avec des mécanismes dédiés et spécifiques à leurs besoins particuliers. Une levée de fonds allant jusqu’à 10 millions de dinars et un accompagnement sur la réalisation du modèle économique à travers un mentorat de haut niveau et une visibilité internationale. L’entreprenariat féminin ne sera pas en marge de cet évènement, bien au contraire, un pack coup-de-cœur a été introduit dans cette édition, intitulé «Women-In-Tech» (1 gagnante), avec à la clé un accompagnement jusqu’à la mise en main du projet. Quant aux résultats finaux de la compétition, on apprend des organisateurs du HackAlgéria#Post-Covid-19 que leur annonce se fera à travers un «live» sur la toile le 4 juillet à 16H. <