Le premier prix de la 11éme édition du concours national des jeunes architectes «la Charrette d’or», organisée conjointement par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et le magazine spécialisé en architecture «Vie de Villes», a été remporté mardi par le jeune Mohamed Ryadh Tabet de la wilaya d’Alger. La cérémonie de remise des prix de cette compétition s’est déroulée en marge de la 24eme édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (BATIMATEC), qui se tient du 15 au 19 mai courant, au Palais des expositions Pins maritimes (Alger). Le jeune architecte Mohamed Ryadh Tabet qui a choisi la thématique «Jisr dakira» a décroché le premier prix de ce concours face à deux autres jeunes concurrents, à savoir Zerifi Rania de Boumerdes (2éme lauréate) et Bourzak Achraf de Relizane (3éme lauréat). En plus des médailles décernées à ces jeunes architectes, ce prix est doté de la somme de quatre cent mille dinars (400.000 DA) pour le premier lauréat, cent cinquante mille dinars (150.000 DA) pour le deuxième et cent mille dinars (100.000 DA) pour le troisième. Huit projets ont été en lice pour ce concours, choisis par le jury de sélection parmi une quarantaine de projets présentés. Les finalistes viennent des wilayas de Boumerdes, de Relizane, d’Oran, de Constantine, d’Alger et de Bejaïa. La thématique retenue pour cette 11ème édition de La Charrette d’Or a porté sur l’imagination d’un parcours mémoriel, à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance du pays. Le concours concernait non seulement les étudiants en architecture mais aussi les jeunes architectes diplômés avec une limite d’âge de 28 ans. En marge de la cérémonie de remise des prix, le chef de division partenariat-marketing du Groupe GICA, Azzedine Assiran, a indiqué que son Groupe «accompagne les jeunes architectes pour réaliser leurs projets sur le terrain», ajoutant que GICA «oeuvre à établir une passerelle entre l’université et les entreprises économiques, en encourageant les jeunes a intensifier leurs projets innovants.

