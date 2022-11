Les opérateurs intéressés par les activités de concessionnaire et de construction de véhicules peuvent, depuis hier, déposer leurs dossiers de demande d’agrément auprès du ministère de l’Industrie via la plateforme numérique dédiée à cet effet.

C’est ce qu’a indiqué un communiqué du même département, ajoutant que les deux commissions chargées de l’examen et du suivi de de ces dossiers ont été installées.

« En application des dispositions des décrets exécutifs n 22-383 et 22-384 du 17 novembre 2022 fixant les conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules, le ministère de l’Industrie a annoncé, lundi 28 novembre 2022, la nomination des membres des commissions en charge de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules », indique la même source.

Ce lancement était attendu, après avoir été annoncé pour ce début de semaine par le Directeur général du Développement industriel au ministère de l’Industrie, Ahmed Salem ZaÏd. Ce dernier s’est exprimé sur ce sujet la semaine dernière, expliquant que l’ouverture de la plateforme numérique allait intervenir juste après la nomination des membres des deux commissions. Il a indiqué qu’entre 110 et 120 opérateurs avaient déjà déposé leurs dossiers pour l’une des deux activités, lors de la précédente opération du genre intervenue après la publication du précédent cahier des charges, en août 2021.

« Ce nombre est cependant appelé à diminuer » prévoit M. Zaïd, relevant que les opérateurs « doivent répondre à la condition de base, à savoir être détenteur d’une licence auprès du constructeur », et, partant, assumer leur mission conformément au règlement mis en place par le cahier des charges.

La publication, le 17 novembre courant, d’un nouveau cahier des charges fixant les modalités d’exercice pour les concessionnaires ainsi que pour les constructeurs, impose donc à ces opérateurs de retourner à la case départ. Cependant, le traitement de leurs dossiers ne devrait pas prendre beaucoup de temps, sachant que l’essentiel des obligations qui leur sont fixées par le nouveau texte figuraient déjà dans celui qui l’avait précédé.

Il est question pour ces opérateurs de se mettre à jour par rapport aux dispositions introduites par le CDC fraîchement publié et qui leur sont plutôt avantageuses sur le plan administratif et logistique.

Le délai maximal fixé pour la réponse aux dossiers déposés est de 30 jours à partir du dépôt. <

