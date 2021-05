Le Comité technique en charge du suivi des dossiers s’apprêterait même à délivrer les premiers agréments.

Par Feriel Nourine

La publication, il y a une dizaine de jours, au Journal Officiel du décret exécutif portant révision du cahier des charges relatif à l’importation de véhicules neufs par les concessionnaires, n’a pas suffi à mettre fin aux interrogations que se pose le citoyen sur le début effectif de ce type d’activité occupant constamment le devant de l’actualité nationale. Sans pour autant qu’il y ait une avancée réelle dans un dossier qui traîne en longueur, et en lenteur, depuis près d’une année et demie, alors que le marché algérien souffre d’une pénurie de véhicules neufs engendrée par la fermeture des usines d’assemblage.

Dans une logique de feuilleton à plusieurs rebondissements, et de retour à la case départ chronique, le tout frais décret ne manque pas de mettre en évidence les incohérences contenues dans le cahier des charges, légué par l’ex-ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali. C’est pourquoi, d’ailleurs, ce texte de loi a pour incidence positive d’assouplir les procédures qui ouvrent la voie à l’agrément pour les opérateurs souscrivant à l’activité d’importation de véhicules neufs.

Sur la liste des allègements inscrits dans ce cas de figure, l’amendement qui supprime «agrément définitif» pour laisser place à «agrément» tout simplement. Lequel sera délivré 20 jours après le dépôt du dossier et réception du récépissé. Cette nouveauté oblige, cependant, les neufs opérateurs ayant déjà décroché leur agrément provisoire depuis des mois à souscrire aux cahiers des charges, faut-il le rappeler.

Les facilitations opérées sous la houlette du successeur de Ferhat Aït Ali, en l’occurrence Mohamed Bacha, auraient d’ailleurs permis aux opérateurs intéressés de déposer leurs dossiers dès leur publication sur le JO. Et le Comité technique en charge du suivi de ces dossiers s’apprêterait même à délivrer les premiers agréments. Cela se fera dans les tout prochains jours, rapporte, à ce propos, le site spécialisé Carvision.dz, précisant que cinq opérateurs ont été retenus pour la première opération d’octroi des agréments, et l’opération se poursuivra pour d’autres concessionnaires.

Visiblement, les déclarations faites par le président de la République concernant un règlement du dossier des importations de véhicules neufs avant la fin du premier semestre en cours sont en train d’être confirmées sur le terrain. La libération imminente des premiers agréments viendrait donc s’inscrire dans cette tendance visant à faire avancer réellement ce dossier et permettre de réanimer un marché orphelin de véhicules neufs depuis près de deux années.

Mais l’octroi des agréments ne signifie pas pour autant l’ouverture de showrooms des concessionnaires dans les jours ou les semaines qui suivront. Comme nous l’avons déjà mentionné sur ces mêmes colonnes, il s’agit d’une première étape qui sera relayée par une nouvelle étape exigeant de l’heureux opérateur agréé de satisfaire aux normes de son fournisseur (constructeur) mais aussi de répondre aux conditions mises en place par les autorités algériennes pour la commercialisation de véhicules neufs via le réseau concessionnaires (douanes, services des mines…).

Ces démarches auront besoin de temps. Il faut attendre la fin de l’année pour voir les premiers véhicules débarquer dans les ports algériens, s’accordent à souligner les professionnels du secteur, notamment ceux qui ont déjà exercé le métier de concessionnaire avant sa suspension et qui maîtrisent l’ensemble des détails du marché et du partenariat avec les constructeurs. Ces derniers ont, eux aussi, leurs plans de charge, leur technologie ou encore leurs normes que leurs représentants dans le monde doivent respecter, en prenant en considération les variantes locales, notamment en matière de conditions de roulage et de mesures environnementales. Sur ce dernier registre, des constructeurs ont demandé à leurs futurs représentants en Algérie de leur fournir les dernières analyses effectuées sur les carburants commercialisés au niveau des stations-service, rapporte encore Carvision.dz, citant des «sources fiables». Le contenu de ces analyses permettrait d’avoir un aperçu sur les normes anti-pollution en vigueur dans notre pays, et d’équiper les véhicules destinés à notre marché d’une génération de moteurs adaptée.

Bien sûr, il est d’ores et déjà exclu que la norme Euro 6, qui équipe actuellement les véhicules destinés au marché européen, soit retenue pour les véhicules importés par nos concessionnaires, vu son incompatibilité avec la qualité des carburants offerts par Naftal. Il faudra même s’attendre à une classification bien loin de cette norme, d’autant que des concessionnaires ayant contacté Naftal pour avoir le document demandé par le constructeur disent que les dernières analyses effectuées par cette entreprise datent de plusieurs années. <