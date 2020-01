L’Ambassade de la République tchèque à Alger, en collaboration avec le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et le soutien du ministère de la Culture, organise pour les mélomanes, le 12 janvier à 19H, au TNA, un concert exceptionnel du pianiste tchèque Ivan Klánský, talentueux musicien et doyen de la Faculté de musique de Prague

Au programme de cette soirée, un répertoire des plus belles partitions pour piano à l’instar de la «Fantaisie chromatique et Fugue en Ré mineur» de Bach, «Sonate en do dièse mineur op. 27 n° 2, Clair de lune, Adagio sostenuto, Menuetto et Presto agitato» de Beethoven, «Trois polkas de salon op. 7, Etude de concert op. 17, Au bord de la mer» de Smetana, et les incontournables «Nocturne en ut mineur op. 48 n° 1 et Ballade en f mineur op. 52» de Chopin. Il est à noter que le prix du billet d’entrée pour le concert est de 300 DA pour le grand public et de 200 DA pour les étudiants. Par ailleurs, dans le cadre d’une coopération entre la Faculté de musique de Prague et l´Institut national supérieur de musique (INSM), un master class sera organisé par le Profeseur Ivan Klánský, le lundi 13 janvier, à l´Institut national supérieur de musique.

Ivan Klánský, l’un des plus importants pianistes tchèques, est né à Prague en 1948. Il y commence ses études et termine à la faculté de musique de l’Académie des arts musicaux, dans les classes de Valentina Kameníková et František Rauch. Après avoir remporté le Premier prix du concours de Bolzano en 1967, il a entrepris une brillante carrière couronnée de grands succès artistiques et remporté des prix dans des compétitions internationales telles celles de Naples et Leipzig en 1968, Varsovie et Barcelone en 1970 et le deuxième prix au Santander Concours International de piano en 1976. Dans le domaine du concert, sa carrière a été éblouissante. Il a donné des récitals dans les meilleures salles de concert d’Europe, des Etats-Unis, d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique. 1981, il est nommé soliste de l’Orchestre philharmonique tchèque. Il est aussi membre du célèbre Guarneri Trio Prague, perpétuant la grande tradition de la musique de chambre tchèque. Il a réalisé des enregistrements avec des compagnies tchèques et étrangères, à la fois en tant que soliste et membre de groupes de musique de chambre. Depuis 1995, il est président de la Société Chopin en République Tchèque. Depuis 1996, il dirige le département de piano de l’Académie de musique de Prague et, depuis 2018, il est élu doyen de la Faculté de musique et de danse de l’Académie des arts du spectacle de Prague.

