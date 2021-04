La compagnie nationale Sonatrach a publié mercredi sur la presse un avis de pré-qualification nationale pour des prestataires dans la conception et la fabrication de pièces de rechange mécaniques de précision pour les différents équipements installés au niveau de ses unités d’activité. Cet avis qui émane de Sonatrach- Activité LQS/ Division GNL & GPL est ouvert aux sociétés de droits algériens qui exercent dans le domaine de la conception et la fabrication de pièces mécaniques de précision qui seront appelées à concevoir et fabriquer des pièces de rechange selon un dessin de définition et/ou sur un modèle d’une pièce neuve ou usagée, fournie par les structures contractantes de Sonatrach, a précisé la même source. Cela en plus de la réalisation des analyses chimiques des matériaux, des traitements thermiques et des essais mécaniques y afférents, est-il mentionné dans l’avis. Seuls les candidats ayant satisfaits aux critères de pré-qualification seront invités à participer aux consultations sélectives qui seront lancées par les différentes structures contractantes de Sonatrach, selon la même source. Les postulants devront être des fabricants ayant déjà réalisé des prestations relatives à la fabrication de pièces de rechange mécaniques de précision pour divers équipements des installations industrielles, précise Sonatrach ajoutant qu’ils sont tenus d’avoir réalisé «avec succès» au moins trois prestations de même nature durant les trois dernières années, seuls en tant que prestataire ou en groupement. Autres critères exigés aux candidats : une situation financière saine en plus de n’avoir pas de sentences ou de jugements rendus à l’encontre du candidat ou d’un des membres d’un groupement d’entreprises durant ces cinq dernières années. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à encourager le contenu local. La compagnie prévoit un programme d’investissement pour les cinq prochaines années qui s’élève à 40 milliards de dollars, dont 51% en dinars. Cela traduira la mise en oeuvre de la politique de Sonatrach visant la promotion du contenu local, «ayant constitué un axe hautement stratégique durant cette année, avec la volonté tangible, de s’inscrire dans une démarche intégrative des entreprises nationales quant à la réalisation de ses projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et permettant au pays, des économies importantes en devises», avait déclaré le PDG, Toufik Hakkar.(APS)

Articles similaires