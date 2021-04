Le comité intergouvernemental franco-algérien, prévu dimanche en Algérie en présence du Premier ministre français Jean Castex (photo), est reporté sine die « compte tenu du contexte sanitaire », ont annoncé jeudi ses services à l’AFP. « L’épidémie de Covid-19 ne permettant pas à ces délégations de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes », le comité « est donc reporté à une date ultérieure, lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable », ont ajouté les services du Premier ministre. Ainsi, c’est d’un commun accord et compte tenu du contexte sanitaire, les autorités algériennes et françaises ont décidé de reporter la 5e Session du Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN) qui devait avoir lieu le 11 avril, selon un communiqué de Matignon, siège du Premier ministre français Jean Castex. A chaque session du CIHN, les délégations ministérielles, algériennes comme françaises, se réunissent afin d’échanger sur les sujets de coopération entre nos deux pays.

