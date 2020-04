Depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus et ses conséquences sur la quotidienneté des Algériens, il ne se passe pas un jour sans que des comportements délictuels et d’incivilité soient observés sur le terrain. Les bulletins d’information des services de sécurité, DGSN et Gendarmerie nationales, sont devenus par ailleurs des marqueurs intéressants d’attitudes typiques, pour certaines, du contexte exceptionnel engendré par la crise sanitaire que vit l’Algérie à l’instar des pays concernés dans le monde.

Parmi elles, le recours à la spéculation, la pénurie provoquée, l’explosion du marché noir pour les denrées de large consommation, ainsi que l’infraction aux règles de sécurité et d’hygiène alimentaire. Face à cette situation, et selon un décompte de la gendarmerie, plus de 2.500 personnes ont été arrêtées du 22 mars au 1er avril pour avoir stocké des aliments de base et des produits parapharmaceutiques à des fins spéculatives.

Durant cette période, plus de 5.000 tonnes de vivres et quelque 219.000 articles de pharmacie ont par ailleurs été saisis, selon la même source. De son côté, le ministère du Commerce a décidé, mardi, d’interdire la vente directe à la population afin de décourager les pratiques de détournement. La distribution de semoule repasse désormais parles grossistes, les grandes surfaces et les épiceries de quartier qui, s’agissant de la farine, comme on l’a constaté, ne cèdent pas plus de quatre paquets à leurs clients pour éviter la revente sauvage. Ces actes de spéculations sont traqués par les services de gendarmerie nationale en multipliant les contrôles et en incitant la population à recourir au numéro vert, le 10 55, pour dénoncer les dépassements.

Il en est de même pour les actions d’obligation du respect des règles et consignes de confinement dans les grandes villes, les petites et moyennes agglomérations. Selon l’APS, les services de la sûreté de wilaya de M’Sila ont ainsi appréhendé depuis l’entrée en vigueur du confinement sanitaire partiel dans cette région, 115 personnes pour non-respect de cette mesures, et la mise en fourrière de 32 véhicules et 10 motocycles. A Tébessa, les mêmes services de la sûreté de wilaya ont constaté 461 infraction et procédé au contrôle de 168 véhicules dont 28 ont été mis en fourrière.

A El Tarf, les services de la Gendarmerie nationale ont fait état de 154 infractions au confinement partiel entré en vigueur dimanche dernier. Dans la commune de Ben M’Hidi, 81 infractions ont été relevées alors que 21 autres transgressions ont été signalées à Dréan, 19 au chef-lieu de wilaya et 18 à El Kala, selon la même source. Qui indique qu’une dizaine de véhicules dont quatre appartenant à des chauffeurs de taxi clandestins a été mise en fourrière pour avoir circulé sans motifs valables entre 19 heures à 07 heures. Enfin, à Ain Defla, 111 infractions ont été signalées depuis le 2 avril ainsi que la fermeture 15 locaux commerciaux et la mise en fourrière de 7 véhicules.



L’appui des Affaires religieuses

Face à ces comportements d’incivilité, les Affaires religieuses multiplient les appels et les conseils. Jeudi dernier, dans un communiqué issu des travaux de la Commission de la fatwa, mercredi d’avant, ce ministère a rappelé aux Algériens l’« importance de respecter les règles de confinement ». « Le confinement total ou partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordre public, dicté par cette conjoncture exceptionnelle et difficile que traverse notre Patrie à l’instar du reste des pays », lit-on dans le communiqué. « Il vise à contenir la propagation de ce virus et endiguer la pandémie, le souci étant de préserver la vie des citoyens, et de ce fait il se veut une ligne rouge dont la transgression est blâmable », est-il ajouté.

La Commission appelle tout un chacun à « respecter les règles de confinement et les instructions y afférentes, étant également une prescription religieuse, d’où l’impératif de respecter les horaires de confinement, reporter les fêtes, les réceptions et les occasions familiales, jusqu’à la fin de cette épreuve, en application du principe appelant à barrer la voie menant vers la perte de la vie humaine ».

Elle rappelle la nécessité d’« éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit », dont le contact physique aussi bien dans les marchés, magasins, rues et places publiques, en vue d’endiguer la pandémie et briser la chaîne de sa transmission, tout en « aidant les agents de l’Etat à l’application des dispositions du confinement, en se disciplinant et en observation totale des mesures préventives prises ».

La Commission de la Fatwa a, par ailleurs, autorisé et salué « les mesures préventives qui garantissent l’accomplissement du devoir de lavage, la mise en linceul et l’inhumation des personnes décédées du coronavirus, ainsi que la mise en place des mesures préventives rigoureuses qui préservent la santé publique », estimant que « le respect de ces mesures, la contribution à leur application dans la discipline et l’ordre est un devoir du point de vue de la charia ». n