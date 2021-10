Le lancement de la réalisation du projet de l’usine de production de l’acier plat d’une capacité annuelle de 2 millions de tonnes au niveau du complexe sidérurgique «Tosyali», sis à Bethioua (est d’Oran), est prévu en novembre prochain, a-t-on appris d’un membre du Conseil d’administration chargé des opérations en Algérie. Dans une déclaration à l’APS, M. Alp Tobcioglu a indiqué que presque toutes les procédures administratives ont été finalisées, entre autres la préparation du terrain devant accueillir la future usine, située à proximité des autres unités du complexe sidérurgique, ajoutant que le lancement des travaux est prévu pour le mois de novembre prochain.

L’acier plat est utilisé dans la fabrication des structures des voitures et des pièces de rechange des véhicules ainsi que des équipements électroniques domestiques, entre autres, indique le même responsable. La production de l’usine permettra également de répondre à la demande des sociétés de sous-traitance et des petites entreprises ainsi que l’augmentation du taux d’intégration dans le domaine industriel et contribuera à la réduction de la facture d’importation de ce produit. Ce projet, dont les délais de réalisation ont été fixés à 30 mois, permettra la création de quelque 2.000 postes d’emploi directs et indirects, indique-t-on. Pour rappel, la production du complexe durant l’année en cours a atteint 3 millions de tonnes de différents produits, actuellement en cours de commercialisation, en plus de l’exportation. Elle devra doubler pour atteindre 6 millions de tonnes à l’horizon 2025, après l’achèvement des travaux de l’usine de production de l’acier plat. Le complexe sidérurgique «Tosyali», qui œuvre à la concrétisation la politique de l’Etat en matière d’extension des investissements hors hydrocarbures, ambitionne de répondre aux besoins du pays en produits de qualité utilisés dans la réalisation de nombreux projets, dont les projets de l’habitat et des infrastructures de base comme les barrages et les travaux publics, ainsi que la réalisation du plus grand nombre possible d’opérations d’exportation des différents types de fer vers de nombreux pays étrangers. <

