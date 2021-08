La Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara (Jijel) a fourni plus de 1,5 million de litres d’oxygène à usage médical à plusieurs établissements de santé du pays en un mois, a-t-on appris samedi auprès de cette entreprise économique. Face au besoin croissant en oxygène à usage médical dans divers établissements hospitaliers, la Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel s’est attelée à fournir ce produit vital en produisant et en distribuant plus de 1,5 million de litres d’oxygène en un mois à différentes structures de santé, soit une moyenne de 50.000 litres/jour, a-t-on précisé à la cellule de communication de cette Société. Cette quantité a été réalisée, selon la même source, après un mois seulement de l’entrée en activité de l’unité de gaz du complexe de Bellara grâce aux « efforts importants déployés par cette Société qui a œuvré jour et nuit sans interruption pour fournir de l’oxygène et préserver la vie des malades atteints de la Covid-19 ». La même source a également considéré cette contribution à fournir de l’oxygène comme « un devoir humain, national, religieux et social pour cette Société en tant qu’entreprise citoyenne ». Pour rappel, la wilaya de Jijel a été retenue par les autorités centrales, fin juillet, pour en faire un pôle régional de production d’oxygène en vue de l’approvisionnement des établissements hospitaliers de 15 wilayas dans l’Est du pays avec ce produit vital pour les malades.(APS)

